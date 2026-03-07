La administración Trump o las futuras 'Casas Blancas' podrían seguir gobernando el país desde búnkeres fortificados

La invasión rusa de Ucrania, la escalada violenta en Oriente Medio, las tensiones entre Afganistán, Pakistán o la India son algunos de los conflictos que desatan la preocupación por una posible Tercera Guerra Mundial. Y por eso, los grandes líderes tienen planes de contingencia preparados por si estallase un conflicto atómico.

En el caso de Estados Unidos, tienen el Plan de Continuidad de Operaciones (COOP). Este plan garantiza que las funciones críticas del gobierno, como la defensa nacional, la estabilidad económica y la seguridad pública, sigan funcionando incluso si varias ciudades importantes fueran destruidas por un arma de destrucción masiva, según informa '20 minutos'.

En los presupuestos del Gobierno se incluye la financiación de los búnkeres

La administración Trump o las futuras 'Casas Blancas' podrían seguir gobernando el país desde búnkeres fortificados a pesar de la grave amenaza de una Tercera Guerra Mundial. En concreto, se haría desde tres lugares: el Centro de Operaciones de Emergencia de Mount Weather, el Complejo de Montaña Raven Rock y el Complejo de Montaña Cheyenne. Se trata de tres ubicaciones que han sido reconocidas públicamente como parte del COOP desde la Guerra Fría, tal y como recoge 'Daily Mail'.

Todos ellos han sido equipados con una tecnología esencial para comunicarse con el público y las fuerzas armadas en situaciones de crisis. Estas instalaciones cuentan con una financiación activa, personal y se incluyen en los presupuestos anuales del Gobierno. Con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 se llegaron a preparar para su uso.

Los detalles de los tres búnkeres estadounidenses

Mount Weather (Virginia)

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha administrado el Centro de Operaciones de Emergencia de Mount Weather (MWEOC) en Virginia desde 1979. La base contiene un búnker diseñado para líderes civiles y está lleno de equipos de comunicaciones para que varias agencias dentro del Gobierno de EEUU puedan mantenerse en contacto con el exterior.

El MWEOC ha estado en funcionamiento desde 1959, cuando el Ejército de Estados Unidos administraba la base, pero sigue siendo una pieza clave del plan de emergencia de Estados Unidos que la FEMA actualiza periódicamente cada pocos años.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, MWEOC no solo "brinda apoyo confiable" y "capacidades resilientes" para el presidente, sino que la base incluso sirve como centro de comando para "programas clasificados".

Raven Rock Mountain (Pennsylvania)

El Complejo Raven Rock Mountain (RRMC) en Pennsylvania serviría comoel centro de comando militar del Departamento de Guerra durante la emergencia nacional. "El RRMC apoya la preparación operativa del COOP al proporcionar un entorno seguro y protegido para las funciones esenciales del DoD", se afirma en un informe de 2025 del Departamento de Defensa.

Estas tareas incluyen proporcionar una sede alternativa para el Secretario de Guerra, el Estado Mayor Conjunto y otros altos mandos militares. La administración Trump ha asignado millones de dólares en fondos para el mantenimiento del RRMC este año.

Cheyenne Mountain (Colorado)

El complejo Cheyenne Mountain en Colorado es una instalación subterránea y el antiguo hogar de la Fundación Norteamericana para la Investigación Científica y el Comando de Defensa Aeroespacial (NORAD), el comando militar responsable de defender el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá.

Ya no es la sede principal pero sigue siendo un centro de comando alternativo para la agencia y un sitio COOP de respaldo debido a su diseño resistente a las armas nucleares y sus amplios sistemas de comunicación. Se cree que el completo -que incluye más de una docena de edificios construidos a 600 metros bajo tierra- fue construido sobre grandes resortes de acero para absorber los impactos.