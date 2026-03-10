Patricia Martínez 10 MAR 2026 - 15:08h.

Raquel Lamas y Amanda Pérez llevan más de 10 años trabajando juntos en su estudio de Guntín

Las sesiones con recién nacidos se realizan durante cuatro horas y se reservan durante el embarazo

Guntín, LugoUn bebé de apenas unos días de vida y detrás, la mirada íntima y delicada de quien lo fotografía, delicadamente acurrucado y pequeño, creando una atmósfera de calma y pureza alrededor del recién nacido. La mirada es la de la fotógrafa gallega Raquel Lamas, cofundadora de Mate Estudio, y que acaba de ser reconocida por una de sus fotos, como la Mejor Fotógrafa de Recién Nacido de España 2026, uno de los galardones más relevantes del panorama profesional nacional, otorgado por la Federación Española de Fotógrafos (FEPFI), en una edición en la que se presentaron más de 500 obras a concurso.

El jurado de estos premios valoró de manera especial la delicadeza de la composición, el uso sutil de la luz y una sensibilidad capaz de convertir la ternura en una propuesta artística de gran equilibrio.

Raquel Lamas trabaja mano a mano con su socia Amanda Pérez en su estudio de Guntín, en Lugo desde hace más de diez años. Amanda también presentó varias fotografías de bebés al certamen, y finalmente Mate Estudio contó con cuatro obras nominadas en la categoría de recién nacido, un hecho poco habitual que subraya el nivel del trabajo desarrollado por el estudio ubicado en un pequeño pueblo de Lugo, y que sitúa a sus dos componentes entre las autoras más destacadas del sector.

“Empezamos con calificaciones, en la federación analizan tu foto y te van diciendo en qué nivel está, las van valorando” explican sobre el proceso previo para llegar al certamen, “vi que gustaba mucho y por eso decidí presentarla a los premios”, recuerda Raquel. Un galardón que le pilló tan de sorpresa que no estaba en la gala, y su socia recogió el premio en su nombre.

Desde su estudio en Guntín, Raquel y Amanda se han consolidado como autoras de referencia en fotografía contemporánea, desarrollando proyectos que combinan narrativa, estética y autenticidad. El estudio es un espacio de “calma total”, recuerdan ambas. Organizan sesiones de unas cuatro horas, normalmente en las dos primeras semanas de vida del bebé. Hasta allí se desplazan familias de toda Gaicia pero también de otros puntos de España.

“Lo ideal es que sea en los primeros 15 días del bebé”, recuerda Raquel, “porque aún guarda la postura fetal, las fases de sueño son más largas, y aún no tienen cólicos, aunque no siempre es así, explica”. Las sesiones se reservan con varios meses de antelación, durante el embarazo, y su agenda está bastante cerrada ya que tienen mucha demanda, teniendo en cuenta además que pueden tener alguna fecha de parto que se adelanta.

Las fotos de recién nacido se convierte en un recuerdo muy especial para las familias, explican, "porque el tiempo pasa muy rápido y en apenas unas semanas cambian”, añaden las responsables de Mate Estudio.

"Es como una obra de arte que ha salido de tu cuerpo" recuerdan las fotógrafas

“No es una fase muy fácil para las familias, sobre todo para las madres", cuenta Amanda, “a veces se te olvida que ese bebé tiene los pies minúsculos, esos pliegues, es como una obra de arte que ha salido de tu cuerpo, y ver esas fotos tiempo después, cuando el bebé ya es otro completamente distinto este es un recuerdo muy bonito”, explica la autora.

Desde su estudio ubicado en Guntín, un pueblo de Lugo, trabajan a nivel nacional e internacional en fotografía de maternidad, recién nacido y bodas, con un enfoque editorial y atemporal que define su identidad. Para ellas, esa ubicación rural y tranquila forma parte también de su concepto de trabajo.

El estudio funciona solo con cita previa, “es super fácil aparcar”, recuerdan, “y también está el logro personal de popularizarlo en nuestra zona, hacerlo conocido en toda Galicia, que vengan hasta aquí, es un logro, es muy especial”, apuntan.

Ambas están especializadas en fotografía de recién nacido pero desde unos cuatro años han empezado también en trabajar en bodas, queremos seguir especializándonos, formándonos, ”para seguir creando y haciendo cosas nuevas”.

Su trayectoria se suma así a una generación de autoras y autores gallegos que están consolidando un sello propio dentro del panorama fotográfico español.