Iván Sevilla 14 MAR 2026 - 15:06h.

El suceso se produjo a las 8:30 horas en un domicilio unifamiliar de la calle Trovadores en Oleiros, A Coruña

Los moradores se refugiaron en la parte superior del inmueble porque las llamas les impedían salir por la puerta

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A CoruñaUna menor resultó herida este 14 de marzo después de incendiarse una casa en la que se encontraba en el municipio de Oleiros (A Coruña). De hecho, un vecino rescató a la familia por una ventana.

Así lo ha detallado el 112 de Galicia en un comunicado sobre el suceso, que se registró a las 8:30 horas en una vivienda unifamiliar ubicada en la calle Trovadores del pueblo, por causas que se investigan.

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Sí se sabe ya que el fuego se originó en la cocina, que quedó completamente calcinada, mientras que el resto del inmueble se llenó de mucho humo, lo que suponía un riesgo para todos los moradores.

Se refugiaron en la parte más alta de la casa

Tuvieron que subir a la parte más alta del edificio para ponerse a salvo, ya que las llamas les impedían salir por la puerta o entrada principal. Desde esa zona superior pudieron ser auxiliados por otro residente de la misma vía.

Según indicó el Cuerpo de Bomberos de Arteixo, cuando las dotaciones llegaron al lugar, vieron que los afectados ya estaban fuera de la casa. Solo requirió traslado hospitalario una niña, aunque todos fueron atendidos in situ por los médicos.

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Uno de los adultos sufrió quemaduras en el pelo, pero no necesitó evacuación posterior. A la vivienda se movilizaron también agentes de Policía Local y Guardia Civil.

Otro debajo de una cafetería en Santiago

Por otro lado, se produjo un incendio sin daños personales debajo de una cafetería de Santiago de Compostela. Concretamente ubicada en el Paseo de Santa Susana, en la Alameda.

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Afectó a varios colchones que había en la zona, quemándolos, mientras que el humo generado sí alcanzó a la estructura del edificio. El 112 recibió la alerta poco antes de las 23 horas y acudieron los bomberos.