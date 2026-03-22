Iván Sevilla 22 MAR 2026 - 15:58h.

Un hombre de 52 años donó su órgano "en vida y sin conocer ni establecer contacto con el receptor" en el Hospital Doctor Peset

"Con este tipo de donaciones multiplicamos el número de personas que reciben un riñón sano", asegura Amparo Antón, coordinadora de trasplantes

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ValenciaEl Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia ha sido testigo de una donación solidaria por parte de un hombre de 52 años con la que se ha iniciado una cadena de trasplantes cruzados de riñón.

Este tipo de gesto altruista, que todavía es poco frecuente en nuestro país, según ha destacado la Generalitat Valenciana en un comunicado, se da cuando alguien dona un órgano "sin conocer ni establecer contacto con el receptor".

Así lo ha argumentado Amparo Antón, coordinadora de trasplantes en el centro hospitalario. "Es una de las expresiones más extraordinarias de solidaridad del sistema sanitario español", cree.

"Multiplicamos el número de personas que reciben un riñón sano"

La acción consiste en que una persona sana decide donar un órgano, en este caso el riñón, sin relación familiar, afectiva ni ningún vínculo previo con quien lo va a recibir. Lo hace exclusivamente con el objetivo de ayudar a quien lo necesita.

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Explica que la gran ventaja que aporta es poder "beneficiar a varios pacientes incompatibles entre sí". "Por lo que multiplicamos el número de personas que reciben un riñón sano”, ha celebrado.

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Promovido por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y regulado en el marco de la legislación española, este procedimiento se lleva a cabo en España desde el año 2010, bajo estrictos criterios éticos, clínicos y legales.

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Son los que garantizan la protección y la eficacia del proceso. Hasta la actualidad, en nuestro país se han contabilizado 26 donaciones altruistas. Cuatro se produjeron en 2025, favoreciendo un total de 13 trasplantes en cadenas cruzadas.

Dos personas con enfermedad renal crónica se han beneficiado

En el Hospital Doctor Peset, el varón donante llevaba tiempo pensando si donar uno de sus riñones. Finalmente lo hizo, encontrándose en perfecto estado de salud tanto física como mental.

Tras la extracción del riñón en un procedimiento idéntico al que se utiliza para los trasplantes de donante vivo, el órgano fue llevado a otra comunidad autónoma donde lo esperaba una persona compatible.

A su vez, otro riñón del hospital receptor se trasladó para ser implantado en una tercera persona y completar así la cadena. Por lo tanto, dos pacientes con enfermedad renal crónica se han visto beneficiados por su gesto.

Requisitos para ser donante, sin compensación económica ni presión

Entre los requisitos que debe cumplir una persona que decide realizar una donación altruista están los de ser mayor de edad y contar con plenas facultades mentales para tomar una decisión libre y consciente.

Aparte de tener una excelente salud general, no pueden existir patologías diagnosticadas que contraindiquen la cirugía o que puedan poner en riesgo su bienestar después de quedarse sin ese órgano.

El proceso puede alargarse varios meses e incluye evaluaciones médicas, psicológicas y sociales para asegurar que la donación responde a una motivación voluntaria y desinteresada.

En ningún caso debe haber compensación económica o presión externa de ningún tipo. Asimismo, hay que asegurarse de que el donante comprende plenamente las implicaciones del procedimiento.

"Debe acudir a revisiones periódicas tras la intervención"

“El último filtro para poder realizar este tipo de donación es una comparecencia judicial en la que el donante se reafirma en su voluntad de donar su riñón en vida", recuerda Amparo Antón.

"Y después de la intervención, deberá acudir a revisiones periódicas para asegurar que su estado de salud es bueno y su función renal adecuada a pesar de contar con un único riñón”, añade la especialista.

Este tipo de donaciones de órganos amplía las opciones terapéuticas disponibles para pacientes renales. Una de las últimas modalidades en este contexto es el programa que tiene activo el Doctor Peset.

En 2025 ya realizó 87 trasplantes del citado órgano, nueve de ellos con el donante vivo, según datos recogidos por la Generalitat Valenciana.