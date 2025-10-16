Patricia Martínez 16 OCT 2025 - 16:41h.

La Fiscalía solicita seis años de cárcel para el lotero por un delito de estafa

Su hermano, que en ese momento era delegado de Loterías en A Coruña, también se sentará en el banquillo

A CoruñaEl juicio contra el lotero de A Coruña acusado de quedarse con una Primitiva millonaria ya tiene fecha y se celebrará a partir del 13 de abril, en la Audiencia de A Coruña. Además del lotero, Manuel Reija, se sentará con él en el banquillo su hermano, quien en el momento de los hechos, en el año 2012, era el delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado. Se prevé que la vista dure unos seis días.

Según el escrito de la Fiscalía, el lotero está acusado de quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros de un cliente, del sorteo del 30 de junio de 2012, y su hermano de colaborar para que eso fuese posible.

La Fiscalía solicita para Manuel Reija seis años de cárcel por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida y para su hermano Migue Reija pide la misma pena de prisión por blanqueo de capitales o por encubrimiento.

El lotero y su hermano serán los únicos acusados, después que que se acordase el sobreseimiento provisional de la causa respecto a otros cuatro investigados, altos cargos de Loterías del Estado.

Durante todos estos años, el lotero ha defendido su inocencia y ha asegurado en diversas ocasiones, tanto en sus declaraciones en sede judicial como ante la prensa que se encontró el boleto premiado abandonado en su establecimiento, aunque cambió su versión inicial.

Un boleto desaparecido con "varios dueños”

La historia de este boleto millonario premiado y perdido es tan insólita como rocambolesca y ha sido hasta objeto de una serie documental. Por un lado, varias personas se llegaron a postular como posibles dueños del boleto, y además el lotero mantuvo en un primer momento que ese boleto no había aparecido. Un año después de sellarse, el Ayuntamiento de A Coruña inició un "expediente de hallazgo" para buscar al ganador del billete premiado, que el lotero dijo haber encontrado en su administración de la Plaza de San Agustín.

Fue posteriormente cuando se inició la investigación policial en la que se contrastaron las diferentes declaraciones y pruebas. En el curso de esa investigación, se cuestionó la versión facilitada por el hombre sobre el hallazgo casual del billete, llegando a considerarse que le ocultó el premio al verdadero dueño, y la investigación apuntó a un legítimo propietario, ya fallecido, cuyos herederos ahora reclaman el premio.

El relato de la Fiscalía refleja una intención clara de quedarse con el dinero

En el escrito de acusación, la Fiscalía relata que el hombre ya fallecido, y al que se considera el propietario, acudió en julio de 2012 al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados.

Sin embargo, según sostiene el Ministerio Público, el acusado "conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal".

"Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña", en la que estaba al frente su hermano "con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor".

"Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano", asegura que este "se dispuso a allanar el camino" con actos tendentes "a disfrazar el verdadero origen del boleto" a los efectos de que se pudiese "hacer efectivo el premio". También señala que "omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real del boleto".

La Fiscalía cita hasta cinco solicitudes del delegado dirigidas a Lotería para que se agilizara el cobro los 4,72 millones de euros del premio, una de ellas, después de que la asesoría jurídica de Loterías le advirtiese de que el procedimiento que se debía seguir era el de abrir "expediente de hallazgo" para encontrar al propietario.

El hermano del lotero imputado por blanqueo de capitales o encubrimiento

Al hermano del lotero, Miguel Reija, se le imputa un delito de blanqueo de capitales, por el que solicita seis años de prisión, o, alternativamente, de encubrimiento, con tres años de cárcel. En caso de que el tribunal considere que incurrió en un delito de blanqueo, pide que se le imponga una multa de 9,4 millones, el doble del valor del premio.

La Fiscalía también reclama en su escrito que se entregue el boleto premiado a los herederos del hombre, fallecido en 2014, al que la Policía Nacional identificó como legítimo propietario.

En caso de que la familia no pueda cobrar el premio, el Ministerio Público pide que sean los dos acusados quienes le abonen los 4,72 millones. En cualquiera de los dos casos, solicita que sean el lotero y su hermano los que paguen "conjunta y solidariamente" los intereses aplicables desde el día del sorteo, hace ahora 13 años. El boleto permanece depositado en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía pide que el lotero, que actualmente sigue mantiene su despacho de loterías, se inhabilitado para esta actividad, y también una inhabilitación similar se solicita para su hermano.