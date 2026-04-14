El juez resalta que su obligación de comunicar sus funciones en el ayuntamiento era evidente sin que se admitan interpretaciones

El alcalde de Ourense, quien se bañó en una terma con una concejala, lo vuelve a hacer: presume de nieve con el pecho descubierto

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El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha sido imputado por un delito continuado de prevaricación al no pedir la compatibilidad para desempeñar sus funciones de regidor al tiempo que las de propietario de su televisión, Auria TV, y mantener así su sueldo en calidad de dedicación exclusiva.

Según ha expuesto en el auto el juez de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orense, Leonardo Álvarez, resulta "evidente" la obligación del regidor de solicitar la compatibilidad entre su cargo de alcalde con dedicación exclusiva y el desarrollo de la actividad al frente de una televisión pública de carácter local, "sin que se admitan interpretaciones".

El juez afirma que tendría que "haberlo planteado ante el pleno del ayuntamiento"

"Gonzalo Pérez Jácome tenía que haber planteado ante el pleno del Ayuntamiento de Ourense la cuestión debatida para que el pleno valorase si se le reconoce o no la compatibilidad entre su cargo desempeñado en forma de dedicación exclusiva y la explotación de una televisión pública y local", ha reseñado el magistrado.

En este sentido, el titular de la sección de Instrucción número 1 ha recordado que el alcalde ha cobrado --desde 2020 y hasta noviembre de 2025 cuando se recibió la certificación judicial-- más de 400.000 euros por su condición de alcalde, recibiendo concretamente 69.925,94 en 2020, 70.555,24 euros en 2021, 73.024,70 euros en 2022, 75.215,42 euros en 2023, 77.457,30 euros en 2024 y 66.699,96 euros en 2025.