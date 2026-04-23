Raquel Noya Valencia, 23 ABR 2026 - 04:30h.

Las bibliotecas municipales valencianas han propuesto un amplio abanico de actividades destinadas a todos los públicos y edades

El programa incluye cuentacuentos, talleres, mercados solidarios, presentaciones de obras y fiestas de lectura o reading parties

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El 23 de abril tiene lugar una de las citas culturales más importantes del año, el Día del Libro, y este año los valencianos y valencianas lo podrán celebrar con el mismo entusiasmo con el que se vive San Valentín, ya que las bibliotecas municipales han propuesto un amplio abanico de actividades que destacan por su originalidad y que acercarán la lectura a todos los rincones y generaciones. La programación va dirigida a públicos de todas las edades e incluye cuentacuentos, talleres, mercados solidarios, presentaciones de obras, reading parties o fiestas de lectura y hasta citas a ciegas con los libros.

En definitiva, la ciudad se llenará de propuestas que convertirán a los libros en puntos de encuentro, tanto para lectores consolidados como para los más pequeños de la casa, que serán los verdaderos protagonistas de la jornada en las Bibliotecas del Grau-Constantí Llombart, Lluís Fullana i Mira-Tres Forques y Benicalap, donde habrá cuentacuentos.

Programación especial en las bibliotecas municipales

También el propio 23 de abril (algunas actividades se alargarán durante todo el mes) se llevarán a cabo varias iniciativas de participación ciudadana como mercados solidarios en la Biblioteca del Cabanyal - el Canyamelar - Casa de la Reina y en el Mercat Central de València, a partir de las 09:00 horas; y fiestas de lectura o reading parties en la Biblioteca de Trinitat - Vivers y en el Mercat Central de València, de 9:00 a 14:00 horas. Estas reading parties, originadas en Nueva York, consisten en reunirse con un grupo de personas en algún lugar tranquilo donde cada uno lee sus propios libros en silencio, creando una atmósfera compartida y relajante.

En palabras del concejal de Acción Cultural y Recursos Culturales, José Luis Moreno, se trata de “diferentes propuestas de animación lectora que completan la oferta cultural habitual de estos espacios municipales cuya función va más allá del préstamo de libros”; una programación especial que, recuerda, se prolongará a lo largo de todo el mes de abril en algunas bibliotecas.

Escrituras Cactus y mercadillo de catálogos

El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) celebra el Día del Libro con una charla de Estela Sanchis (1988) dentro del ciclo Escrituras cactus en torno a Julio González; una venta especial de publicaciones del museo con importantes descuentos y un proyecto de Libros Viajeros junto al MUSAC de León, el CAAM de Las Palmas de Gran Canaria, el Museo Reina Sofía de Madrid, el CAAC Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Servilla y el Museo de Helga de Alvear de Cáceres. Será a partir de las 19:00 horas en la sala recién inaugurada de la exposición La mujer en la obra de Julio González. Sanchis abordará en su intervención su relato creado ex profeso sobre la obra de Julio González y que lleva por título Circuito cerrado.

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Por su parte, y también en el marco de las celebraciones del Día del Libro, la librería del IVAM ofrece todas sus publicaciones con un 10% de descuento, y además celebrará una venta especial de publicaciones, ofreciendo descuentos de más de un 65% en una selección de catálogos de artistas como Yturralde, Ángeles Marco o Julio González, así como publicaciones de exposiciones como Imaginarios mecánicos y técnicos en la Colección del IVAM o El retrato español en el Prado. El IVAM también informa que las personas que se inscriban en la comunidad de Amigos y Amigas del IVAM recibirán como obsequio un catálogo del museo.

Las actividades se completan con el proyecto Libros Viajeros en el que la Biblioteca y Centro de documentación del IVAM participa junto a otras bibliotecas de cinco centros de arte contemporáneo, como el el MUSAC de León; el CAAM de Las Palmas de Gran Canaria o el Museo Reina Sofía de Madrid.

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Gracias a esta iniciativa, las personas usuarias de la biblioteca del IVAM tienen la oportunidad de escoger un ejemplar procedente de otros centros de arte contemporáneo colaboradores, identificado individualmente y acompañado de una carta personalizada del centro que lo envía.

Citas a ciegas con los libros

Y por último, una de las propuestas más originales llega de la mano de Clem Café y la librería La Madriguera, que se han aliado para poner en marcha una experiencia pensada para saborear sin prisas: una Blind Date with a Book (cita a ciegas con un libro) en la que el café y la lectura se convierten en compañeros inseparables, guiados tan solo por la intuición.

Durante los días 23, 24 y 25 de abril, quienes se acerquen a Clem Café podrán hacerse con un libro sorpresa acompañado de una taza de café. Los ejemplares estarán cuidadosamente envueltos y solo desvelarán su género, escrito a mano en el exterior, invitando a elegir a ciegas y dejarse llevar por la curiosidad y la emoción de la experiencia.

La iniciativa ofrece una selección variada que abarca narrativa contemporánea, cozy reads vinculados al universo del café, clásicos, thriller y novela romántica, para que cada lector encuentre su próxima historia sin conocerla de antemano.