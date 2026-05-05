Patricia Martínez 05 MAY 2026 - 14:57h.

La terraza, con mesas, sillas, sombrillas y maceteros se instaló hace unas semanas pegada a la capilla

El párroco no descarta acudir al Juzgado aunque espera que "no sea necesario"

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As PontesVarias mesas negras con sillas vacías, y un par de sombrillas son las protagonistas de las conversaciones entre los vecinos de As Pontes, en A Coruña. El reciente montaje de una terraza de un local de hostelería en el atrio de la capilla de la Virxe do Carme, en el centro del pueblo, ha generado una enorme polémica en la localidad.

El párroco de As Pontes, Juan Pablo Alonso Rolle, insiste en que la terraza tiene que ser retirada: “No se puede tapar la fachada de ningún monumento” de esta manera, ya “que rompe el sentido común”, denuncia. Pero semanas después de las primeras denuncias públicas, y días después de la que la Policía Local abriera un expediente al no tener licencia para su montaje, la terraza sigue instalada, pegada a la capilla.

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Alonso Rollo explica que siempre se ha respetado el entorno de la capilla, catalogada como monumento histórico y erigida en 1735, y “que es el santuario de devoción a la virgen del Carmen más importante de todo el noroeste de Galicia”, recuerda. En el entorno, cuenta el responsable parroquial, siempre se han celebrado procesiones, novenas y en algunas ocasiones de manera puntual, se ponen puestos del mercado ambulante, o “algunas mesas durante los días de las fiestas”, pero nunca tapando de esta manera la fachada. Por eso, no esperaban esta “ocupación” permanente del espacio.

La terraza fue instalada después de que el párroco le negara el permiso al hostelero

“El hostelero habló conmigo hace unos tres meses, para montar una estructura fija al lado de la capilla, le dije que no, pero no porque no quisiera, es que no se pueden tapar las fachadas de los monumentos, ni con mamparas, ni con maceteros, ni con estructuras fijas”, recuerda Alonso Rolle, “y de repente aparece este armatroste, tapando el atrio, tapando la vista de la capilla”, explica. Además, la instalación obliga a los peatones a caminar por el lado de la plaza por donde pasan los coches.

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El párroco de As Pontes insiste en que quede claro que respeta al hostelero y a su negocio, denominado paradójicamente “La Capilla” y que ha empezado a funcionar hace solo unos meses, a escasos metros de la iglesia. “Lo que molesta es una terraza concreta, en un sitio concreto”, aclara. “Todo fuera de esto son debates que buscan envenenar a la sociedad”, en una villa que siempre ha tenido “una hostelería fantástica”, señala.

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El párroco ha mandado un escrito al Concello, “porque (el hostelero) ni sacaba la terraza ni me cogía el teléfono”, cuenta, y también a Patrimonio, pidiendo amparo. Y no descarta llegar al juzgado, aunque espera “que no haga falta, porque esto rompe el sentido común”.

Desde Apatrigal, apoyan la denuncia de la Iglesia y se reafirman en que sería una instalación “ilegal”, al no tener una autorización por parte de Patrimonio: “Una terraza no es un elemento imprescindible que pueda comprometer la visión y disfrute de una iglesia, con independencia de la fecha de construcción” apuntan desde la asociación para la defensa del patrimonio gallego. “Primero está el patrimonio, después el ocio”, recuerdan.

Desde el Concello de As Pontes, se le ha comunicado al los responsables del negocio, que, hasta que no tengan la autorización del arquitecto municipal, deben retirar la terraza, algo que por ahora no ha sucedido.