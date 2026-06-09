Patricia Martínez 09 JUN 2026 - 04:30h.

Los alumnos los eligieron como padrinos porque se han sentido muy apoyados y acompañados por ellos estos años

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OurenseCafé a café, y día a día, Josiño y Bea se han ganado un lugar de honor en los corazones de los nuevos graduados en Enfermería de Escuela Universitaria de Ourense, pero también, en su orla. Porque si hay alguien que les ha acompañado cada mañana en sus pausas del café, y en sus “agobios estudiantiles” son estos dos trabajadores de la cafetería del Hospital Universitario de Ourense. Josiño lleva más de 30 trabajando en el centro, sirviendo cafés o bocadillos, pero también escuchando a los familiares que se pasan un rato a la cafetería para poder “respirar”, a los profesionales sanitarios que cuidan cada día, y a los alumnos que tenían una cita fija cada mañana con el café y con Josiño y Bea, los camareros más queridos de la cafetería.

Y por eso la nueva promoción de enfermeros, recién graduados hace solo unos días, les ha elegido como padrinos, en su despedida de estos años universitarios y les han hecho un hueco muy especial en su orla. “Son como nuestra familia, porque los vemos todos los días”, cuentan quienes comparten el día a día con estos trabajadores de la cafetería

“Impagable el trato que nos dan, primero como estudiantes y luego como profesionales”, cuenta Alba, una de las recién graduadas, mientras otro sanitario se pregunta “cuántas generaciones de sanitarios lleva cuidadas Josiño!”. “Es el tipo de persona que yo quiero recordar cuando mire la orla”, ha contado una de las estudiantes. Mientras sus compañeras han relatado que el apoyo de estos trabajadores era como tener “algo parecido a otros padres, que se agradece cuando estás fuera de casa, con ese apoyo diario”.

Josiño y Bea trabajan en la cafetería del centro hospitalaria orensano "siempre con una sonrisa"

José Luis Blanco y Beatriz Quintairos están cada día al otro lado, con una sonrisa atendiendo a familiares, visitantes y personal sanitario y también a los estudiantes, algo que no siempre es fácil, en este entorno, como recuerdan algunos de los profesionales sanitarios. “Y en eso, ellos dos, tienen un máster, no hay cansancio ni mal día que nos prive de este regalo”, han recordado desde el área sanitaria orensana.

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La publicación en las redes sociales de este gesto de los alumnos se ha llenado en pocos días de gratitud y palabras de cariño para dos trabajadores que cada día en la cafetería hacen mucho más que su trabajo. “Alguien tenía que decirlo”, añaden, recordando la importancia de quienes, con pequeños gestos, empujan en el trabajo diario en un entorno hospitalario, a veces hostil.

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Josiño ya ha tenido oportunidad de “buscarse” y localizarse en la orla de la promoción, rodeado del resto del profesorado de la promoción, un gesto de los alumnos por el que se siente totalmente agradecido. Después de 30 años “cuidando” a los sanitarios que pasan por esas instalaciones “este grupo me ha robado el corazón”, ha confesado Josiño emocionado en la despedida a esta promoción, que termina sus estudios universitarios con unos padrinos más que especiales.