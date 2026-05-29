"Música en vena" en el hospital de Ourense: un concierto "invade" pasillos y salas del CHUO para transformarlos en un lugar "más acogedor"

Patricia Martínez 29 MAY 2026 - 15:01h.

El concierto forma parte de la iniciativa "Música en vena" que lleva la música en directo a los hospitales

Almohadas solidarias, una iniciativa entre mujeres para hacer más llevadero el postparto a las madres ingresadas en el hospital de Ourense

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OurensePor un rato, en los pasillos de Digestivo del hospital de Ourense, el silencio de la espera y de las horas que se hacen infinitas se hicieron música. Y los carritos de las enfermeras, y el ajetreo de los visitantes pararon para ceder protagonismo a la música en directo. El Hospital Universitario de Ourense acogió este pasado jueves una nueva actuación del programa "Música en Vena", una iniciativa de humanización que aporta música en directo a pacientes, familiares y profesionales sanitarios. En esta ocasión, los encargados de llevar la música a las salas y a los pasillos del centro hospitalario fueron los integrantes del dúo ELOS, formado por Marta Bravo y Sergio Tannus.

Los músicos ofrecieron un microconcierto repartido en dos escenarios poco habituales. El dúo tocó algunos temas en las salas de familiares y más tarde se desplazaron hasta las unidades de hospitalización de Digestivo y Traumatología del hospital.

Esta peculiar propuesta musical, promovida por el área sanitaria de Ourense, está pensada para transformar por uno rato los espacios hospitalarios “en lugares más acogedores”, como explican sus organizadores.

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Ese es uno de los objetivos de "Música en Vena", una asociación sin ánimo de lucro, que promueve actuaciones musicales en hospitales de toda España, como la realizada en el centro orensano este jueves, con el objetivo de mejorar la estancia hospitalaria a través de la cultura y de la música en directo. La asociación también impulsa estudios sobre el impacto positivo de la música, en el bienestar emocional de las personas que permanecen ingresadas.

Como explican desde la asociación, ellos consiguen que "la música se cuele por los pasillos de los hospitales. Y no como ruido de fondo, sino como una presencia viva, capaz de transformar el ambiente y el estado emocional de quienes atraviesan momentos difíciles". Esta iniciativa nacida en 2012, ha logrado movilizar a más de 20.000 músicos voluntarios para actuar frente a pacientes ingresados en centros sanitarios de toda España.

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A lo largo de estos años, la asociación ha impulsado miles de microconciertos en hospitales, llevando desde jazz o música clásica hasta flamenco, pop o músicas del mundo directamente a las habitaciones, las UCI o las salas de tratamiento.