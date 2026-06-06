Patricia Martínez 06 JUN 2026 - 06:00h.

Pilar cuenta que estudiaba tres idiomas en la EOI por lo que no le costó nada volver a los libros

Tras el grado, está terminando un Máster y ya planea ponerse con el Doctorado el próximo curso

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OurenseEl pasado 23 de mayo se celebraba el acto de graduación en Ourense de la promoción de Turismo que terminaba sus estudios el pasado curso. Entre los estudiantes laureados estaba Pilar Araújo. Con 60 años cumplidos, ha sido reconocida con el mejor expediente del grado 2021-2025. Un galardón que recibió junto a otro compañero de promoción, Raúl Carballeda, casi cuarenta años más joven.

Pilar vivió un tiempo de niña en Alemania, al emigrar sus padres y más tarde estudió un grado superior en Administración y Secretariado de Dirección. Ha trabajado en varias empresas, pero como recuerda, nunca ha dejado de aprender. Y por eso, volver a las aulas -y a los libros- no resultó complicado para ella.

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“Yo estaba estudiando en la Escuela Oficial de Idiomas tres lenguas”, recuerda, ya que se ha sacado títulos en alemán, inglés y francés. “Estaba puestísima”, reconoce, “siempre compaginé trabajo con idiomas. Hacía tres idiomas por curso, así que hacía muchos exámenes, por eso venía entrenada y no me costó tanto”, detalla.

Pilar eligió Turismo en el campus orensano de la Universidad de Vigo porque le daba una perspectiva amplia de conocimiento, “me atraía mucho porque te pueda dar muchos puntos de vista diferentes”, explica. “Las ganas nunca me han faltado, yo cuando me pongo con algo, me pongo al 100%”, añade.

Pilar se ha sentido "muy arropada" en sus años universitarios

Esta estudiante premiada por sus calificaciones no quiere detallar públicamente sus notas, pero cuenta que se ha sentido “muy arropada” estos años universitarios, con compañeros en muchos casos, más jóvenes que sus dos hijos. Cuando empezó el grado, “tenía compañeros que cumplían los 18 años ese mismo curso", y recuerda "por ejemplo el cumpleaños de una de ellas” que celebró allí mismo con uno de los momentos más entrañables.

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Como explica Pilar, la universidad “es un territorio desconocido, inexplorado, para todos, al principio, pero todos nos enriquecemos unos a otros”. Explica que “ellos valoraban ciertos puntos de vista que yo aportaba y yo también valoraba mucho los suyos, éramos como una piña”, recuerda ya con su título bajo el brazo.

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Pilar ha vivido la experiencia universitaria a tope: “Me he involucrado mucho, siempre he sido delegada, he participado en todas las juntas, y en el consejo escolar de la Universidad de Vigo”, recuerda. “Me tomo la vida con una perspectiva distinta, me siento en mi terraza, me pongo un café , organizo el día y todo eso me motiva, ir consiguiendo logros me motiva mucho”, cuenta sus hábitos de estudio.

Está acabando un Máster y ya planea empezar el Doctorado

Ahora Pilar estudia un Máster en Turismo, de dirección y planificación en turismo de interior y de salud, pero su siguiente paso ya lo tiene claro: empezar el Doctorado el curso que viene: “La edad no es un límite, si no que cada uno tiene que valorar aquello dónde puede aportar. La universidad no solo es un enriquecimiento personal, si no también hay que valorar todo lo que tú puedes aportar, todo el conocimiento que vas adquiriendo sirve para formar un recurso humano que sale del talento de la universidad, y eso es interesante para que luego lo aprovechen las empresas, y llegue también a la sociedad”, reflexiona esta orensana, con ganas infinitas de seguir aprendiendo de la universidad, y de la vida.