Maitena Berrueco 29 JUN 2026 - 04:30h.

Una alerta visual advertirá con una luz verde que la vacuna está vigente o roja, si está caducada

La Fiscalía del País Vasco archiva la investigación de las vacunas caducadas al no acreditarse daño a los bebés

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BilbaoTras la crisis de las vacunas caducadas, que provocó que 274 personas, la mayoría de ellas, bebés fueran vacunadas en Euskadi con dosis caducadas, Osakidetza ha estrenado una nueva herramienta que permite leer automáticamente el lote y la fecha de caducidad de cada dosis, evitando anotaciones manuales y mejorando el control del proceso, se llama 'eTxertoa' y ya se está probando en varios centros de la OSI Bilbao-Basurto. Tras ver cómo funciona se irá implantando en el resto de los ambulatorios y centros de salud vascos. Otras medidas implantadas tras destaparse los errores de vacunación.

La alarma social que generó la noticia de que Osakidetza había administrado sueros prescritos a decenas de bebés y adultos, durante meses, ha llevado al Sistema Vasco de Salud a poner en marcha una serie de medidas, entre ellas ésta, para reducir errores, simplificar el trabajo de los profesionales y mejorar la trazabilidad de todo el proceso vacunal.

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Este proyecto piloto se ha presentado en el centro de salud de Atención Primaria de Miribilla, en Bilbao. Uno de los que probarán la nueva herramienta antes de que se extienda al resto de la red sanitaria.

¿Cómo funciona?

El sistema identifica, mediante lectura DataMatrix, dos datos. Por un lado, el número de lote y, por otro, la fecha de caducidad del vial. A partir de esa lectura, el profesional sanitario recibe una alerta visual que distingue entre vacuna vigente, en color verde, o caducada, en color rojo.

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Cuando la verificación es correcta, la herramienta permite copiar esos datos en el registro correspondiente de la historia clínica, lo que evita anotaciones manuales y disminuye el riesgo de error. Además, el lote y la caducidad quedan reflejados en la cartilla de vacunación del paciente, accesible desde la Carpeta de Salud digital.

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El sistema, según explica Salud, está diseñado para ser totalmente seguro y ágil, sin almacenar datos personales de pacientes. Así, el profesional sanitario a través de una aplicación web dará los siguientes pasos:

Apertura de la aplicación eTXERTOAK en su ordenador y la historia clínica del o de la paciente y comprueba su identidad

la aplicación eTXERTOAK en su ordenador y la historia clínica del o de la paciente y comprueba su identidad Escaneo: antes de administrar la dosis, pasa la vacuna bajo el lector de código de barras. El sistema descifra al instante la secuencia numérica que contiene el lote y la caducidad.

antes de administrar la dosis, pasa la vacuna bajo el lector de código de barras. El sistema descifra al instante la secuencia numérica que contiene el lote y la caducidad. "Semáforo" de control: la pantalla proporciona una respuesta que tendrá uno de estos tres colores: verde, cuando la vacuna está vigente y lista para ser administrada; amarillo, es el código de la vacuna para indicar lectura compleja, por lo que el sistema le pide al profesional que verifique manualmente la fecha y el lote directamente en el vial; por último, rojo, la vacuna está caducada y se frena el proceso.

la pantalla proporciona una respuesta que tendrá uno de estos tres colores: la vacuna está vigente y lista para ser administrada; el código de la vacuna para indicar lectura compleja, por lo que el sistema le pide al profesional que verifique manualmente la fecha y el lote directamente en el vial; por último, la vacuna está caducada y se frena el proceso. Copia en dos clics: si la luz es verde, el o la profesional solo necesita dos clics para traspasar los datos de fecha y lote a la historia clínica, eliminando cualquier error humano al teclear la información.

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Más control

El desarrollo contempla una segunda fase, prevista para después del verano, en la que el sistema avanzará hacia una automatización completa. En ese estadio, la herramienta no solo leerá el DataMatrix, sino que incorporará de forma directa la información al registro de la vacuna administrada, lo que agilizara todavía más el trabajo de los profesionales. Además, la planificación incluye el refuerzo de la formación, la mejora de los procedimientos corporativos y la estandarización de los circuitos de petición, recepción, almacenamiento y administración. El objetivo es consolidar una trazabilidad completa desde la farmacia hasta la aplicación de la dosis.

La experiencia de los últimos meses han llevado al departamento de Salud y Osakidetza a acelerar nuevas medidas de control y revisión en materia de vacunación, dentro de una estrategia más amplia de seguridad del paciente. En este sentido, esta nueva herramienta supone "una mejora clara para la ciudadanía porque incrementa la seguridad, reduce la posibilidad de errores y ofrece una información más fiable y accesible sobre cada vacuna administrada", explican.