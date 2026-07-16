Álvaro Villaseca une A Coruña y Málaga en una ruta solidaria para impulsar la donación de médula

El ciclista convirtió su 40 cumpleaños en un reto para concienciar sobre una donación que puede salvar vidas

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Lo que comenzó como una charla entre amigos acabó convirtiéndose en una aventura solidaria que atraviesa España sobre dos ruedas. Una conversación inesperada hizo que Álvaro Villaseca descubriera una realidad que desconocía: la importancia de encontrar nuevos donantes de médula ósea.

Solo se puede donar hasta los 40 años

El ciclista le contaba a una amiga que tenía previsto viajar a Japón para celebrar su 40 cumpleaños cuando ella le recordó, entre bromas, que estaba cerca del límite de edad para poder inscribirse como donante de médula. Ese comentario despertó su curiosidad y le llevó a investigar sobre un proceso del que apenas tenía información.

“Me di cuenta de lo poco que sabía sobre todo este tema. No tenía ni idea de que solo podía ser donante hasta los 40 años”, explica Álvaro, que asegura que descubrir cómo funciona realmente la donación cambió su percepción.

Tras informarse, comprobó que el procedimiento era mucho más sencillo de lo que imaginaba y decidió transformar su cumpleaños en un propósito solidario. Su meta: 40 donantes como símbolo de sus cuatro décadas de vida. Para visibilizarlo: una ruta en bici de norte a sur del país.

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Un viaje entre dos ciudades importantes

Bajo el lema "40 donantes pueden cambiar 40 vidas", la ruta comenzó en A Coruña y tendrá como destino Málaga, dos ciudades con un significado especial para Álvaro. Un recorrido con raíces que busca unir los dos lugares que forman parte de su historia personal y familiar.

“Es una manera de cerrar el círculo y homenajear ambos sitios y a mis familiares, ya que tengo en ambos lugares”, cuenta el protagonista, que eligió la bicicleta como compañera de una aventura en la que no le acompaña ningún equipo ni organización.

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La travesía está siendo completamente altruista y tiene como único objetivo concienciar sobre la donación de médula ósea y animar a más personas a informarse sobre la posibilidad de convertirse en donantes. Todo esto lo va retransmitiendo el ciclista malagueño por su cuenta de instagram @dona_medula_regala_vida.

Una bicicleta y muchas ganas de concienciar

Actualmente, Álvaro continúa avanzando en su recorrido. Estos días está en Portugal, después de iniciar una ruta que le llevará hasta Oporto y Aveiro antes de regresar a España por Badajoz, continuar hacia Sevilla y finalizar finalmente en Málaga.

El viaje lo realiza únicamente con su bicicleta, afrontando cada etapa con la motivación de dar visibilidad a una causa que considera fundamental. Para él, el reto deportivo queda en un segundo plano frente al mensaje que quiere transmitir.

Más allá de alcanzar una cifra concreta, ya lleva 5 donantes, asegura que la iniciativa ya está cumpliendo parte de su objetivo: conseguir que la gente de su entorno hable sobre la donación de médula y se pregunte cómo puede ayudar.

Un reto personal con impacto colectivo

La voz de Álvaro denota un sentimiento de felicidad y orgullo por la aventura que ha decidido emprender y por todo lo que ello implica. La respuesta recibida hasta ahora le confirma que convertir una experiencia personal en un mensaje solidario ha merecido la pena.

Confía en que la difusión de su historia permita que más personas conozcan una realidad que todavía genera dudas y miedos. Cada conversación, cada nuevo interesado y cada posible donante suponen para él una pequeña victoria.

Sin grandes medios ni acompañantes, solo con su bicicleta y su compromiso, Álvaro Villaseca continúa pedaleando hacia Málaga con la esperanza de que su recorrido sirva para que otras personas puedan tener una oportunidad.

Mucho ánimo en tu viaje Álvaro y gracias por compartir tu bonita historia.