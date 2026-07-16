Juan Arcones 16 JUL 2026 - 07:15h.

Youtube hoy cuenta con millones de usuarios, y pocos de ellos saben el verdadero origen de la plataforma

Janet Jackson: qué hace hoy la estrella del pop que eligió ser madre a los 50

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Internet está repleto de leyendas urbanas a cada cual más sorprendente. Pero dentro de esas leyendas y teorías conspiranoicas, hay veces que la verdad está presente y solo hay que investigar un poco para descubrirla. En este caso, hablamos sobre el nacimiento de Youtube, ligado íntimamente a una superestrella de la música como Janet Jackson.

Janet Jackson fue, en gran parte de los 80 y de los 90, una de las artistas más importantes y relevantes del panorama musical. Consiguió hacerse un nombre propio siendo la hermana del cantante más famoso del planeta, Michael Jackson. Y, aunque su fama fuera de Estados Unidos no fuera tan grande, ya solo su carrera en el país norteamericano cimentó las bases de decenas de cantantes que vendrían después. Sin Janet no habríamos tenido a Britney Spears o a Beyoncé. Ambas la han nombrado muchas veces como una de sus referentes más importantes.

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En su carrera destacan discos como ‘Rythm nation 1814’, que hizo historia al ser el primer álbum que conseguía colocar cuatro singles en el número 1 de la lista Billboard Hot 100, y además durante tres años consecutivos, es decir, 1989, 1990 y 1991. También batiría récords al conseguir el contrato más alto alcanzando por una artista en la historia, tras el éxito de su disco ‘.janet’. De hecho, Virgin Records desembolsó 80 millones de dólares para poder sacar más discos con la hermanísima.

La curiosa historia de cómo se creó Youtube

No había nadie más grande que ella en Estados Unidos en términos de artistas femeninas. Pero ya sabemos el racismo sistémico que opera en parte de la sociedad estadounidense y su reinado iba a llegar a su fin tras uno de los momentos más vergonzosos de la historia del puritanismo americano. Curiosamente, gracias a este nos llegaría la primera plataforma universal para compartir y ver vídeos en internet: Youtube.

Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim son los creadores de la plataforma, que nació oficialmente en 2005. Pero todo venía de una necesidad de tener un lugar donde compartir vídeos de manera inmediata. Y es que si algo resume internet es precisamente eso: la inmediatez. Pero a comienzos de los 2000, las webs no funcionaban así ni remotamente. Los que crecimos en esa época recordaremos para siempre el ruido del módem mientras esperábamos conectarnos y poder navegar. Todo iba más lento. Los servidores tardaban a veces horas en descargar contenido como vídeos o imágenes.

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Durante esos años, el medio tiempo de la Super Bowl era uno de los eventos más importantes del año (aunque todavía no a la altura de los actuales). En 2004, más de 10 años después del intermedio que lo cambió todo, el de Michael Jackson, recogía el testigo su hermana, Janet, que cantaría sus grandes éxitos, teniendo algunos invitados en el escenario. El último de ellos, el llamado a ser el nuevo Michael, Justin Timberlake, que acababa de lanzar su primer disco ‘Justified’, con un enorme éxito.

Salió al escenario y cantó junto a la leyenda Janet el single ‘Rock your body’. Janet llevaba años de gira con su disco ‘All for you’ y se preparaba para lanzar su nuevo trabajo, ‘Damita Jo’. No había mejor plataforma que la Super Bowl, y encima uniéndose al niño favorito de América por aquel entonces. Pero algo salió mal. Al final de la actuación, Justin Timberlake agarró a Janet de su traje, a la altura del pecho, y tiró de él, dejando al descubierto el pezón de la artista, elegantemente cubierto con una pezonera en forma de estrella.

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Y el infierno se desató sobre la tierra. La sociedad estadounidense se volcó contra la que había sido su diva número uno. Miles de cartas y llamadas telefónicas inundaron las oficinas de CBS, quejándose por lo que acababa de pasar. La NFL excluyó a la MTV de la Super Bowl para siempre. A partir de entonces las cadenas de televisión implementaron un sistema de retraso de transmisión de unos segundos (delay) en eventos en vivo, para poder censurar o cortar imágenes imprevistas antes de que lleguen a la pantalla de los espectadores.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en Estados Unidos endureció sus políticas y comenzó a imponer multas masivas por indecencia televisiva. Y Janet Jackson fue el chivo expiatorio perfecto. Tuvo que salir pidiendo perdón en televisiones de todo el país y su nuevo álbum se hundió en las listas. De hecho, su carrera acabó en ese momento y nunca se volvió a recuperar. El conocido como Nipplegate la enterró por completo, mientras que Justin Timberlake no sólo salió indemne, sino que la sociedad le vio como el pobre chico blanco al que había que proteger porque había sido engañado.

Pero gracias a este momento, nació Youtube. Era un momento que millones de personas querían poder ver debido a la polémica. Pero no había forma de encontrar el vídeo por ninguna parte. Jawed Karim, uno de los creadores de la plataforma, había estado tratando de encontrar dicho vídeo pero no había forma de dar con él. La idea de crear un lugar donde compartir vídeos al momento surgió ahí, y Karim se unió a Hurley a Chen para darle forma, aunque tanto Hurley como Chen afirman que su idea inicial iba más ligada a un lugar de citas llamado 'Hot or Not'.

Pero lo cierto es que este evento dejó en evidencia que internet, por aquella época, no era capaz de suplir una necesidad básica: compartir información en formato vídeo. Así que la caída en desgracia de Janet Jackson, otra superestrella de la música, propició que hoy tengamos youtubers famosos y que podamos ver sin descanso vídeos de gatitos o videoclips. Eso sí, a Janet Jackson nadie le pidió disculpas por el ostracismo al que fue relegada.