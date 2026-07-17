Diez profesionales del Hospital Oncológico coruñés participarán en la Maratón de Médoc con el objetivo de visibilizar la lucha contra la enfermedad

El equipo, formado por trabajadores de distintas áreas del centro sanitario, afronta por primera vez una prueba de 42 kilómetros con un mensaje solidario

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Diez trabajadores del Hospital Oncológico de A Coruña se preparan para afrontar un reto deportivo con un marcado componente social: participar en la Maratón de Médoc, en Francia, el próximo mes de septiembre. El grupo quiere convertir la carrera en un homenaje a los pacientes de cáncer y transmitir un mensaje de optimismo ante la enfermedad.

Un desafío deportivo con trasfondo solidario

La iniciativa nació entre profesionales de diferentes departamentos del centro hospitalario, como celadores, administrativos y técnicos de radioterapia, que decidieron unir fuerzas para participar en una de las pruebas populares más singulares del país galo. Los diez integrantes comparten la ilusión de completar juntos su primera maratón.

Llevar esperanza más allá del hospital

El objetivo del equipo no es únicamente cruzar la línea de meta, sino trasladar un mensaje positivo a las personas que conviven con un diagnóstico de cáncer. Los organizadores consideran que el deporte puede servir como herramienta para mostrar que la enfermedad puede afrontarse desde una perspectiva diferente. La carrera busca visibilizar la lucha diaria de pacientes y familias.

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Una preparación marcada por el esfuerzo

Aunque ninguno de los participantes había completado antes una distancia de 42 kilómetros, llevan semanas entrenando para adaptarse al exigente recorrido. Para ellos, el proceso de preparación representa también una metáfora del camino que afrontan muchas personas durante los tratamientos. El entrenamiento simboliza constancia y superación personal.

El apoyo del hospital y de la organización francesa

La dirección del Hospital Oncológico respaldó desde el inicio la propuesta, mientras que la organización de la Maratón de Médoc decidió colaborar con el proyecto tras conocer su finalidad. Los corredores recibieron los dorsales como apoyo a su iniciativa solidaria.

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Así nació el reto

Isabel Bello Gómez, administrativa del Hospital Oncológico, nos cuenta cómo nació un reto que une deporte, compañerismo y solidaridad.

Isabel explica que esta iniciativa surgió de una conversación informal en el trabajo. “Yo ya había participado en varias medias maratones y una tarde, hablando con mi compañero Carlos, nos planteamos por qué no intentar participar en la Maratón de Médoc, en Francia. Sabíamos que era complicado conseguir una plaza, pero decidimos escribir a la organización para intentarlo”.

La sorpresa llegó un mes después, cuando recibieron la respuesta de la organización ofreciéndoles 10 dorsales para participar en la prueba. “Cuando nos comunicaron que teníamos esa oportunidad, hablamos entre todos, nos ilusionamos con el proyecto y decidimos inscribirnos juntos”.

Desde entonces, el grupo se encuentra inmerso en la preparación de este desafío deportivo. “Estamos entrenando para llegar preparados, porque es un reto importante. Algunos compañeros ya han participado en carreras de 10 kilómetros, pero ninguno de nosotros se había enfrentado nunca a una distancia cercana a los 40 kilómetros”.

Para Isabel, esta carrera representa mucho más que una prueba deportiva. “Queremos aprovechar esta oportunidad para visibilizar la lucha contra el cáncer y transmitir un mensaje de apoyo a todas las personas que pasan por esta enfermedad. Creemos que el acompañamiento emocional es fundamental”.

En este sentido, destaca la importancia del trabajo en equipo: “Un corredor necesita a su entrenador y a su equipo para alcanzar la meta; de la misma manera, un paciente necesita un entorno emocional sólido que le acompañe durante todo el proceso”.

Este reto combina esfuerzo, superación y solidaridad, valores que el grupo quiere llevar consigo hasta la línea de llegada. Sin duda, una gran iniciativa, para una mejor causa.