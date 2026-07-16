El fallecimiento del intérprete ha llegado tan solo unos meses después de que anunciara que su cáncer en la sangre estaba en remisión

Muere Sam Neill, actor protagonista de 'Jurassic Park', a los 78 años "de forma repentina": su trayectoria y su cáncer de sangre

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La muerte de Sam Neill ha sorprendido al mundo del cine. Y ahora, apenas tres días después del fallecimiento del inolvidable protagonista de 'Jurassic Park', han salido a la luz nuevos detalles sobre las circunstancias de su muerte. Después de que muchos relacionaran su fallecimiento con el cáncer que había sufrido durante los últimos años, su representante ha querido zanjar los rumores para confirmar cuál fue la verdadera causa de su deceso.

La pérdida de Neill a los 78 años llegó tan solo unos meses después de que él mismo anunciara una de las noticias más esperanzadoras de su vida: había conseguido superar el linfoma angioinmunoblástico de células T, un agresivo cáncer de la sangre con el que convivía desde 2022. Gracias a un innovador tratamiento de terapia CAR-T, Neill había logrado entrar en remisión y, según explicó, las pruebas ya no mostraban rastro de la enfermedad. Sin embargo, todo apuntaba a que este había sido el motivo de que perdiera la vida. Pero no fue así.

El comunicado de su representante

Tal y como ha anunciado su representante, Philip Grenz, a la revista 'People', el actor murió a consecuencia de una neumonía. "Antes de enfermar, Sam luchó valientemente contra el linfoma y lo venció mediante un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T", explica.

Asimismo, ha añadido: "Quisiera agradecer a quienes fueron verdaderamente cercanos a Sam por respetar su privacidad, con el respeto que él se ganó y que sus seres queridos necesitan y merecen durante este momento inmensamente difícil".

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El representante también ha querido dejar claro que la familia decidió hacer pública esta información para evitar malentendidos sobre su estado de salud en los últimos meses. Aunque el intérprete había dejado atrás el cáncer, los intensos tratamientos a los que se sometió durante años habían debilitado su sistema inmunológico, lo que le hacía vulnerable frente a infecciones graves como la neumonía.

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El cáncer y sus últimos proyectos

La noticia sorprendió especialmente porque el propio Neill se mostraba optimista tras recibir los últimos resultados médicos. En abril de este mismo año explicó que el tratamiento experimental había sido un éxito y celebró que ya no hubiera señales del linfoma en su organismo.

Aquella recuperación supuso un alivio después de la enfermedad, que comenzó cuando le detectaron inflamación en los ganglios mientras promocionaba 'Jurassic World Dominion' en 2022. Tras las primeras sesiones de quimioterapia, el tratamiento dejó de ser eficaz y fue entonces cuando accedió a un ensayo clínico con terapia CAR-T, una técnica que terminó cambiando el rumbo de la enfermedad.

Pese a todo, el actor nunca dejó de trabajar. Durante el último año participó en cuatro proyectos cinematográficos que verán la luz de forma póstuma y continuó dedicando tiempo a Two Paddocks, la bodega que fundó en Nueva Zelanda y que se convirtió en una de sus grandes pasiones fuera de los platós. Según su representante, el actor permaneció activo prácticamente hasta el final de su vida.

La familia también ha señalado que la muerte del intérprete fue "repentina e inesperada". Además, ha agradecido públicamente la atención recibida por parte del personal sanitario del hospital St. Vincent's de Sídney durante sus últimos días.

Fiel a su carácter reservado, Neill había expresado en numerosas ocasiones su deseo de mantener su vida privada alejada del foco mediático. Por ello, sus familiares han anunciado que se celebrará un homenaje de carácter íntimo en su finca de Nueva Zelanda y han pedido respeto para poder despedirse del actor en la más estricta privacidad.

También han animado a quienes deseen rendirle homenaje a realizar donaciones a varias organizaciones benéficas vinculadas a la investigación médica y a la conservación del medio ambiente, causas que el intérprete apoyó durante años.