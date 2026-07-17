Antoni Mateu 17 JUL 2026 - 05:00h.

Aunque se extinguieron hace millones de años, un nuevo estudio europeo descifra las claves de esta especie y de otras semejantes en términos de estructura corporal

Descubren una nueva especie de dinosaurio en Burgos: una de las más pequeñas jamás registrada

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Se les conoce como uno de los animales más grandes que han poblado la Tierra primigenia: pesaban entre 6 y 8 toneladas, pero sus brazos eran diminutos en comparación con el resto de su cuerpo. Ahora un estudio conjunto de la University College London (UCL) y la Universidad de Cambridge explican por qué podría ser.

La compensación es uno de los puntos clave, y en el caso de las extremidades superiores, esto podría haber sido en detrimento de "cabezas fuertes y poderosas que utilizaban para atacar a las presas”, de acuerdo con las conclusiones del estudio. Sin embargo, los T. rex no eran la única especie con esta condición, y el ecosistema en el cual habitaban estos animales era la otra mitad de la ecuación por la cual presentaban esta característica.

El motivo por que los brazos era más pequeños

Del mismo modo que se halló que se trataba de una ‘compensación’ en términos corporales, los investigadores también analizaron otras especies que convivieron con los T. rex para comprender mejor su interacción y adaptación al medio.

Al parecer, las presas de estos dinosaurios, también fueron evolucionando hacia tamaños mucho más grandes, hecho que derivó en que los T. rex empezasen a usar más la mandíbula y la propia cabeza como ‘herramientas’ de caza, y dejaron de usar tanto las garras, como podría haber sucedido antes.

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“La cabeza reemplazó a los brazos como método de ataque. Es un caso de ‘úsalo o piérdelo’: los brazos dejan de ser útiles y se reducen de tamaño con el tiempo”, ha señalado Charlie Roger Scherer, quién es el autor principal del estudio y estudiante de doctorado en Ciencias de la Tierra en la UCL.

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“Las garras no eran lo ideal”

Las dimensiones de las presas que los T. rex cazaban alcanzaban los 30 metros de largo. De hecho, el estudio también explica que este tipo de modificaciones corporales “solían darse en zonas con presas gigantescas”, por lo que también explican que “las garras no eran lo ideal” para atrapar a otros animales de estos tamaños.

Adicionalmente a las cuestiones de localización, de presas grandes y de tamaño del cuerpo, los investigadores también señalan otra causa por la cual los brazos eran tan diminutos: la robustez del cráneo.

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Hasta 5 especies de dinosaurios tenían brazos pequeños

LosT. rex no son los únicos animales que se han analizado para comprender sus dimensiones. De hecho, los equipos de investigación analizaron datos de 82 especies de terópodos —grupo al que pertenecen los dinosaurios bípedos y de dieta carnívora—.

Y aunque estos no fueron los únicos, sí que el grupo de los tiranoáuridos —donde pertenecía el T. rex— estaba afectado por esta misma condición. Las otras familias que quedaron afectadas por esta misma condición evolutiva fueron los abelisáuridos, carcharodontosáuridos, megalosáuridos y ceratosáuridos.

Estos existieron en diferentes períodos de la prehistoria, siendo los más longevos —megalosáuridos— los que habitaron nuestro planeta en un periodo comprendido de entre 145 y 170 millones de años, lo que se conoce como Jurásico Medio a Tardío.