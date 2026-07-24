Iván Sevilla 24 JUL 2026 - 07:30h.

Izan Castro sufrió la discapacidad "a consecuencia de un parto desastroso que hicieron", nos desvela su padre Iván

"Hay que pulir siempre lo que vale la pena, que tenga una discapacidad es secundario", creen los padres del menor vigués

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PontevedraIzan Castro ya forma parte de todos los valientes que peregrinaron a pesar de las dificultades motoras. En el caso de este niño de 13 años con daño cerebral, desafía su inmovilidad yendo de Vigo a Santiago de Compostela.

Empezó la aventura el 20 de julio junto a su padre y miembros de DisCamino, una organización no gubernamental que ayuda a que cualquier persona con discapacidad pueda completar el ilusionante reto deportivo.

El problema motriz y otros que tiene el menor fue "consecuencia de un parto desastroso que hicieron, tras el cual no movía los brazos ni abría tampoco las manos, estaba completamente rígido", nos contó Iván a Informativos Telecinco.

El progenitor del pequeño nos recuerda que "las expectativas eran muy feas" por entonces, según les transmitían los médicos y especialistas, ya que Izan no tenía movilidad en su cuerpo. Aunque tampoco estaban claras al "100 %".

"Logró mejorar con ejercicios muy duros desde bebé", recuerda

"Ellos se ponían en las peores situaciones, pero nosotros nos negábamos a aceptarlo. Al final ya lo ves ahora que a base de trabajo, esfuerzo y sus ganas logró mejorar después de haber estado realizando ejercicios muy duros desde bebé", admite.

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Nos explica que "no puede jugar como otros niños", pero sí puede estar estudiando en el centro educativo actual, el IES Santa Irene de Vigo, donde le ofrecen "las herramientas que necesita".

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"Al principio lo subestimaron en otros colegios, nos decían que debíamos mandarlo a un centro especial, vulnerando sus derechos", lamenta el padre y añade que les comentaban eso porque "de vez en cuando se olvida de cosas o le da un espasmo".

Iván defiende que su hijo "habla y hace las cosas a su manera, pero se expresa, comprende, sabe leer...". Para ellos, sus padres, "que tenga una discapacidad es secundario, ya que realmente sí tiene mucha capacidad".

"Hay que pulir siempre lo que vale la pena", reflexiona Iván

En ese sentido, nos deja una buena reflexión acerca de la condición con la que tiene que lidiar su niño: "Hay que pulir siempre lo que vale la pena, no perder el tiempo en fijarnos en lo que no la vale".

Por eso, iniciaron el reto de superación cuya meta está en la capital gallega este 24 de julio, en una experiencia de cinco días en total. Todo comenzó cuando descubrieron a DisCamino un día.

"Le propusieron montar en bicicleta y aceptó, después estuvo probando con la handbike, que es la que está utilizando ahora para recorrer la ruta de peregrinaje", nos detalla Iván.

"Siempre hay que hacer deporte y ejercitar rehabilitación"

Los padres de Izan Castro ya solían completar algún camino cada año y este 2026 decidieron cuadrar para ir con el menor: "Siempre hay que hacer deporte y ejercitar rehabilitación para él".

Nos asegura que a su niño "le ha servido de mucho" moverse a lo largo de los años. "Este es un reto más de todos los que hay en la vida, seguro que vendrán más", concluye y pronostica Iván.