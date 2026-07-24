Iván Sevilla 24 JUL 2026 - 06:30h.

La actividad en Otto Trattoria Moderna en A Coruña une el aprendizaje del idioma con comer embutido, queso y focaccia de Italia

"Estamos contentísimos, no esperábamos que tuviera tanto éxito", nos admite Letizia Terra, la profesora italiana que da las clases

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A CoruñaA los bares no solamente se va a comer, beber y socializar. Buen ejemplo de esto es el restaurante de A Coruña donde se aprende italiano mientras se toma un aperitivo típico con spritz.

En Otto Trattoria Moderna Spritzzeria fusionan la cocina italiana de Michele Peroni, dueño del negocio, con el estudio del idioma en clases de unas dos horas siempre acompañadas de una gastronomía Patrimonio de la Humanidad.

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Informativos Telecinco habló con la profesora Letizia Terra, quien participa en esta original iniciativa, para saber cómo surgió una iniciativa prácticamente pionera en la ciudad. Ella lleva 13 años viviendo allí, pero es natural de Pescara.

Empezó a subir contenido en una cuenta de redes sociales donde comparte conocimientos del idioma: “Michele vio ahí las actividades que había hecho ya, como eventos en librerías, y me contactó para comentarme la idea de unir el italiano con unos aperitivos”.

"No esperábamos que tuviera tanto éxito", reconoce Letizia

Después de preparar y lanzar la propuesta al público a mediados de julio, en su primera edición “se agotaron las 20-25 plazas en dos días porque se interesó mucha gente”. “No esperábamos que tuviera tanto éxito, la verdad”, nos admite.

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Tras la buena acogida inicial que tuvo, Letizia y Michele decidieron repetirla el 22 de julio, también con otro sold out en apenas 48 horas. “Fue impresionante”, nos expresa sorprendida por el número de gente que se ha seguido apuntando.

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“Estamos contentísimos, ya que siendo extranjeros aquí en A Coruña le tenemos un especial cariño a nuestra cultura y ver que tantas personas quieren conocerla de esta manera, con un aperitivo típico de nuestro país, nos gusta un montón”, expresa feliz Letizia.

Para asistir a una de las siguientes jornadas que organicen hay que preguntar si quedan plazas con cierta antelación en el número 633891351. El precio es de 20 euros por persona.

“Las clases están dirigidas a todo tipo de públicos y edades, siempre que sean mayores de 18 años. Sirven para cualquier nivel que se tenga del idioma, tanto si saben un poco, mucho o no lo han hablado nunca”, nos desgrana.

"Lecturas y juegos de rol" con embutidos, quesos y focaccia "casera"

El desarrollo de la actividad empieza con una breve presentación e incluye después una lectura “para que participen todos”, así como “juegos de rol” que vuelve aún más divertida la experiencia.

“Mientras aprendemos estamos comiendo y bebiendo, que es también la esencia de la comunidad italiana”, nos recuerda Letizia. “Es lo que hacemos nosotros allí, nos reunimos con nuestros amigos a charlar mientras picamos y bebemos”, nos reitera entre risas.

La profesora que lleva ya ocho años enseñando el idioma reitera que cree que son "los primeros en llevar a cabo este tipo de eventos” en A Coruña, donde el aprendizaje y la gastronomía se unen.

Los alumnos y comensales beben el conocido Aperol o Hugo Spritz acompañado de una tabla de embutidos tradicionales de Italia, como la mortadela o el salami. También incluyen unos trozos de quesos del país y “una focaccia casera que está buenísima”.

"Las clases no son siempre las mismas", nos matiza

Letizia Terra nos avanza que las siguientes fechas están programadas para “el 27 de julio y el 5 de agosto”. “Para más adelante, ya en otoño, hemos pensado organizar otras actividades como cenas o incluso desayunos con el mismo formato”, nos adelanta también.

Aunque la idea que tienen es tratar siempre la temática de la gastronomía, al celebrarse cada edición en el restaurante, “las clases no son siempre las mismas, porque hay asistentes que les gustó tanto que se volvieron a apuntar después”.

“No queremos que sea aburrido, ni para los que participan más de una vez ni para mí, que no tenga que estar repitiendo lo mismo”. El objetivo planteado es introducir variantes dentro del tan amplio ámbito de la comida y la bebida italianas.