Maitena Berrueco 27 JUN 2026 - 20:00h.

El vídeo se grabó a 13 millas de la costa vasca y entre las orcas había una cría

Una rareza en Guipúzcoa: un pez espada nada tranquilamente dentro del puerto ante el asombro de vecinos y turistas

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BilbaoEn plena ola de calor extremo, la imagen captada cerca de la costa vasca y en la que se ve a seis orcas “jugando y nadando” en el Cantábrico es, además de “preciosa”, muy refrescante. Las imágenes difundidas por la empresa especializada Verballenas.com, fueron capatadas por el usuario y aventurero @i.onandia, esta misma semana por la tarde, a 13 millas de tierra firme y en una zona entre Vizcaya y Guipúzcoa.

No es que en verano sea raro ver cetáceos en aguas vascas, pero el vídeo muestra una imagen inusual, la de un grupo de orcas, entre ellas una cría, mientras nadan tranquilamente junto a un barco pesquero.

El avistamiento se produce a escasos días de que arranque la temporada de observación de ballenas y, sobre todo, ha sorprendido por el nutrido grupo de orcas, que según los expertos, se trataría de una familia conformada por un macho, varias hembras y una cría.

A solo 13 millas de la costa vasca, unos 21 kilómetros mar adentro, el grupo de cetáceos fue grabado por el aventurero Iñigo Onaindia mientras se zambullían “tranquilas junto a un pesquero de bonito”, aunque manteniendo en todo momento las distancias.

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"Así hay que verlas, en libertad"

Las Orcas se encontraban en aguas vascas, entre Bizkaia y Gipuzkoa, sin acercarse al atunero y el grupo siguió su rumbo, ajeno a tanta expectación. Estas “preciosas imágenes”, publica Verballenas en su cuenta de Instagram, se captaron la víspera de San Juan, sobre las 19:20 horas.

Es frecuente que grupos de orcas naden en aguas del Cantábrico, cada año. Lo hacen habitualmente coincidiendo con el paso de bonitos y atunes, sin embargo son pocos los que se resisten a seguir sorprendiéndose con la belleza de estos animales. De ahí que las reacciones ante este último avistamiento no se hayan hecho esperar. Son muchos los comentarios que se han registrado en relación al inusual baño de estas seis orcas en aguas vascas, la mayoría no duda en calificarlas de "muy chulas", "una pasada" o "una maravilla". Hay quien asegura que es "su sueño" poder verlas en persona y quien pone de relieve que "así hay que verlas, en libertad y no en cárceles".

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Desde Verballenas recuerdan que estamos "a poco más de una semana" de la temporada de observación de ballenas y delfines. Así, durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre se organizan salidas con el objetivo de observar "en directo y total libertad", la numerosa fauna marina que habita en las aguas del mar Cantábrico.