Raquel Noya Pontevedra, 18 AGO 2026 - 10:10h.

La presión de los vecinos y del Concello de Bueu logra que la Consellería de Medio Ambiente modifique su decisión inicial y autorice la verbena

San Xaquín podrá celebrarse con restricciones para minimizar el impacto acústico, garantizando el cumplimiento de la normativa sobre ruido

Compartir







“Nuestros mayores están muy enfadados”. Así nos lo contaba ayer María José, presidenta de la Asociación de Vecinos de Ons, al relatar la “lucha” de los residentes de la isla para tratar de evitar que la prohibición de la megafonía los dejase sin su tradicional verbena de San Xaquín. Un día después, la reivindicación de los vecinos ha dado sus frutos: la Xunta ha rectificado y permitirá finalmente la celebración de las fiestas patronales.

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha anunciado que autoriza de manera “extraordinaria y puntual” la celebración de la verbena, prevista para este sábado, 22 de agosto, después de estudiar junto al Concello de Bueu distintas alternativas para compatibilizar el evento con la protección ambiental del archipiélago.

“Es su fiesta”

La decisión supone un alivio para los vecinos, que defendían que la celebración no es simplemente una jornada de música, sino una tradición vinculada a la vida de la isla. María José explicaba ayer a Informativos Telecinco que detrás de la reivindicación estaban, sobre todo, sus familiares de más edad: “Han sido nuestros padres y abuelos los que nos han pedido que reivindiquemos nuestro derecho a celebrar nuestras fiestas patronales”, señalaba.

“Los jóvenes podemos ir a otras verbenas o salir de vez en cuando, pero para ellos es de las pocas fiestas a las que pueden acudir y además es su fiesta”, añadía. Por eso, ante la prohibición inicial de utilizar altavoces y sistemas de megafonía, los vecinos confiaban en que pudiera encontrarse una solución. “Confiamos en que haya alguien con un poco de humanidad y sentido común y pueda celebrarse”, decía la presidenta de la asociación.

Una celebración compatible con la protección de Ons

Los residentes insisten en que no ponen en cuestión la necesidad de preservar el espacio natural. Su reivindicación pasa por encontrar un equilibrio entre esa protección y la vida cotidiana de quienes viven en la isla. “Es una fiesta patronal que forma parte de la cultura y la tradición de nuestra isla”, defendía María José.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Precisamente ese carácter tradicional ha pesado en la decisión final de la Xunta. La Consellería considera que San Xaquín tiene un importante valor cultural y contribuye a difundir los valores de Ons y del conjunto del Parque Nacional. Además, apunta que no existe una alternativa para trasladar la celebración fuera de los espacios protegidos.

Una verbena con condiciones

La autorización no es, en cualquier caso, un cheque en blanco. La celebración deberá desarrollarse entre las 22:00 y las 03:00 horas y estará sometida a medidas específicas para reducir la contaminación acústica. La Xunta exige que se limite la potencia de los equipos de sonido y que los altavoces se coloquen con una ligera inclinación hacia abajo, orientados hacia la zona donde estará el público. El objetivo es evitar que el sonido se propague innecesariamente hacia otras áreas de la isla.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

También deberá garantizarse el cumplimiento de la normativa sobre ruido y realizarse un control de los niveles de decibelios. La Xunta recuerda que el Concello de Bueu será el responsable de adoptar las medidas de seguridad, higiénico-sanitarias y de control acústico necesarias durante el evento.

El DJ, el elemento que cambió el escenario

La Consellería señala que la principal diferencia respecto a las fiestas de años anteriores es la presencia este año de un DJ. En otras ediciones hubo charangas, mariachis y distintas actuaciones musicales, pero no este tipo de sesión. Sobre este cambio también nos advirtió María José, asegurando que se trataba de un "muchacho con una mesa de mezclas" para amenizar la jornada durante el descanso del conjunto.

Ese cambio llevó inicialmente a la Xunta a considerar que los niveles de ruido podían entrar en conflicto con las restricciones ambientales del Plan Director de la Red Natura y con el Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) del espacio protegido. Tras las peticiones de los vecinos y del Concello, y después de analizar soluciones técnicas para reducir el impacto acústico, el departamento autonómico ha optado finalmente por autorizar la celebración. La decisión permite así que las Festas de San Xaquín mantengan uno de sus momentos más esperados, aunque bajo unas condiciones destinadas a que la tradición pueda ir de la mano con la protección del entorno natural de Ons.