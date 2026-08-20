Raquel Noya Lugo, 20 AGO 2026 - 05:30h.

La inesperada repercusión del vídeo ha llenado la agenda de los artesanos con propuestas para impartir talleres y enseñar la técnica en distintos puntos de España

La serigrafía aplicada a la cerámica también ha despertado el interés de visitantes, escuelas y profesionales del sector, poniendo en valor un oficio que busca relevo

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Una taza de barro, una técnica nueva y un vídeo publicado sin demasiadas expectativas bastaron para que un pequeño taller de Mondoñedo, en Lugo, pasara en cuestión de días de trabajar para sus clientes habituales a recibir propuestas y encargos desde otros puntos de España y hasta de Estados Unidos.

El matrimonio formado por los ceramistas Marcelo Scapinachis y María del Carmen Juncal decidió este año cambiar la forma de decorar las tazas que elaboran para el Mercado Medieval de Mondoñedo. “Cada año buscamos nuevas ideas para hacer este encargo del Concello y este año se nos ocurrió la serigrafía”, explica Juncal a Informativos Telecinco.

La pareja grabó el proceso y compartió el vídeo en redes sociales sin ninguna pretensión más que mostrar su trabajo: “Como venimos haciendo desde hace años”. No buscaban hacerse virales ni se lo imaginaban; de hecho, María del Carmen confiesa que su marido le dijo: “Ni hashtag le voy a poner”. Y no hizo falta… el vídeo empezó a acumular miles de reproducciones y la repercusión fue inmediata.

“La repercusión ha sido increíble, hemos pasado una semana de locos”, cuenta Juncal. Y es que la sorpresa no fue solo por el número de visualizaciones, sino también por la cantidad de personas que empezaron a ponerse en contacto con el taller para conocer la técnica, incluida una petición que jamás habían previsto: un encargo desde los Estados Unidos.

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La ceramista reconoce que el impacto internacional del vídeo les ha permitido llegar mucho más lejos de lo que imaginaban cuando lo publicaron y que aún están un poco abrumados por lo que está generando. El éxito, sin embargo, no se ha traducido inicialmente en un aumento de las ventas pero sí, y en gran medida, en numerosos contratos para ir a enseñar su oficio a otros puntos de la geografía: “Nos piden en concreto que enseñemos esta técnica de serigrafía”, explica la artesana, “que al final consiste en hacer con barro lo que se lleva haciendo decenas de años con tinta en las telas”, detalla.

Un vídeo que llevó visitantes hasta Mondoñedo

Juncal nos ha adelantado que, hasta el momento, una escuela de cerámica de La Rioja se puso en contacto con ellos para plantearles un taller. También recibieron una propuesta de Alicante y el interés de una empresa de serigrafía de Ourense que realiza este tipo de trabajos de forma manual. La agenda se les ha llenado de nuevas posibilidades, hasta el punto de que prevén desplazarse a algunos de estos lugares cuando termine la temporada de verano, que para el taller es uno de los periodos de mayor producción.

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El fenómeno también tuvo reflejo directo en las calles de Mondoñedo. Durante el Mercado Medieval, hubo visitantes que acudieron expresamente al puesto de los artesanos después de haber visto los vídeos en redes: “Hubo gente que vino a la Feria Medieval tan solo por comprar la taza”, cuenta Juncal.

El taller, además, recibe cada vez más visitantes que quieren conocer de cerca cómo se trabaja el barro y participar en las experiencias de un día que organizan. Algunos incluso llegan reproduciendo el gesto que vieron en las imágenes del vídeo. Para los artesanos, ese interés tiene un valor que va mucho más allá de su éxito en redes: “Siempre nos gusta enseñar y estamos abiertos a todo. Es muy lindo que la gente se interese por lo que haces”, asegura Juncal.

La cerámica vive un nuevo 'boom'

La artesana cree que su experiencia forma parte de un fenómeno mucho más amplio y aunque no puede apuntar a una causalidad directa, sospecha que tras esta “bendita” moda se esconden las redes sociales: “Hay un boom en la cerámica motivado, en gran medida, por Pinterest”, apunta.

En las grandes ciudades, explica, los talleres están encontrando una demanda creciente de personas que quieren iniciarse en el oficio o, al menos, practicarlo como hobby: “Me consta que los talleres de las grandes ciudades están colapsados con gente apuntada a la actividad”; no así en Mondoñedo, donde el tamaño de la localidad hace que el fenómeno sea diferente, el taller intenta aprovechar esa curiosidad para acercar la cerámica tradicional a nuevos públicos pero sin tanta demanda.

Scapinachis y Juncal llegaron a Mondoñedo en 2019 y desde entonces trabajan en el histórico barrio de Os Muíños, donde mantienen sus talleres Artesanía do Pasatempo y Esquina Atlántica. Allí no solo venden sus piezas; también cuentan la historia de la tradición alfarera de la localidad y explican cómo se trabaja el barro. Su objetivo ahora es aprovechar el inesperado escaparate que les ha proporcionado internet para demostrar que tradición e innovación pueden ir, y de hecho van, de la mano: y como muestra… una taza.