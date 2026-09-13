Raquel Noya Pontevedra, 13 SEP 2026 - 05:30h.

El ciclista de O Grove partirá el 19 de octubre desde Constanza, en Rumanía, y atravesará diez países hasta llegar a O Grove

El objetivo de este reto es recaudar 6.000 euros para apoyar a Anedia y a las familias de jóvenes que conviven con la diabetes tipo 1

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Tiene 62 años y hace apenas doce que descubrió el hobby de su vida: la bicicleta. Hasta los 50, según confiesa a Informativos Telecinco, nunca había pedaleado. Desde entonces, Juan Prieto Cacabelos, conocido como Pichi, ha convertido las dos ruedas en su particular forma de recorrer el mundo y, sobre todo, de ayudar a los demás. Ahora prepara un nuevo desafío: 6.000 kilómetros para dar visibilidad a la diabetes tipo 1 y recaudar fondos para Anedia, la Asociación de Nenos e Xente Nova con Diabete de Galicia.

“Afronto este reto con muchas ganas e ilusión. Me gusta pedalear y, si con eso puedo ayudar, pues encantado”, asegura Pichi, que volverá a cargar las alforjas en octubre para atravesar Europa de un extremo a otro.

El nuevo proyecto, bautizado como Kilómetros que sanan, comenzará el próximo 19 de octubre en Constanza (Rumanía), a orillas del Mar Negro, y terminará en O Grove, junto al Atlántico. Por delante tendrá diez países y unos 6.000 kilómetros de carretera y caminos de tierra que añadirán dificultad a un reto ya de por sí duro. El objetivo es sencillo de describir: conseguir un euro por cada kilómetro recorrido, hasta alcanzar unos 6.000 euros que serán destinados a Anedia.

Del Mar Negro al Atlántico siguiendo los ríos de Europa

Pichi viajará el 17 de octubre a Bucarest y desde allí se desplazará hasta Constanza, donde comenzará a pedalear dos días después. La ruta atravesará Rumanía, Bulgaria, Serbia, Croacia, Hungría, Eslovaquia, Austria, Alemania, Suiza y Francia. Buena parte del recorrido discurrirá por la EuroVelo 6, conocida como la Ruta de los Ríos, siguiendo algunos de los grandes cursos fluviales del continente.

El Danubio, el Rin y el Loira marcarán buena parte de un trayecto en el que también tendrán protagonismo los paisajes, pueblos, castillos y patrimonio que Pichi irá encontrando durante las diferentes etapas. El lema de esta nueva aventura, que podrá seguirse por redes sociales, será Controla tu insulina, controla tu vida, una frase con la que pretende llamar la atención sobre la diabetes tipo 1 y la realidad de quienes conviven con ella.

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Un reto todavía más especial

Esta vez, además, Pichi no hará todo el camino solo; su compañero y amigo Esteban Cabaleiro, quien asegura le metió “el gusanillo de la bicicleta”, se incorporará al recorrido en Irún para acompañarlo durante los últimos 1.000 kilómetros.

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La presencia de este último tiene una conexión especial con la causa de este reto: su sobrina tiene 11 años y padece diabetes. La historia de ambos está ligada también al origen de una afición que llegó relativamente tarde a la vida del ciclista grovense. “Nunca había pedaleado hasta los 50 años y ahora tengo 62”, recuerda. Desde entonces, aquella afición se ha convertido en una sucesión de grandes recorridos con un objetivo solidario detrás.

Pedalear para recaudar fondos

Pichi pretende que cada kilómetro tenga un valor más allá de la distancia recorrida. Empresas, particulares y establecimientos podrán colaborar patrocinando las pedaladas, con la meta de alcanzar una recaudación de unos 6.000 euros para Anedia.

La asociación trabaja en Galicia con personas con diabetes tipo 1 de hasta 29 años y sus familias, ofreciéndoles acompañamiento, información y recursos para afrontar el día a día de la enfermedad. Los negocios interesados también podrán sumarse como “establecimientos colaboradores”, explica el ciclista.

Una bicicleta con muchos kilómetros solidarios

El reto contra la diabetes llega después de otras aventuras en las que Pichi también puso sus piernas al servicio de distintas causas.

En 2025 recorrió miles de kilómetros en Corea del Sur con Pedaladas contra el alzhéimer. Un año antes ya había afrontado otros desafíos y, en 2022, completó 5.300 kilómetros desde Noruega hasta Santiago para apoyar la lucha contra el cáncer. También ha recorrido cientos de kilómetros para colaborar con Cáritas, con proyectos de ayuda pedagógica para niños desfavorecidos en Venezuela y con iniciativas destinadas a personas con discapacidad.

Pichi anima a particulares y empresas a sumarse al reto actual y convertir sus kilómetros en ayuda para Anedia. Los donativos pueden realizarse en la cuenta de CaixaBank ES46 2100 4080 1421 0034 6747, indicando la referencia “Kilómetros que sanan”, o a través de la plataforma de crowdfunding habilitada para la iniciativa.