Raquel Noya A Coruña, 21 SEP 2026 - 04:30h.

La Xunta mantiene varias líneas de ayudas para facilitar el acceso a una vivienda habitual, con importes que dependen del tipo de inmueble y del municipio

Para acceder al programa destinado a los municipios pequeños es necesario tener menos de 36 años en el momento de presentar la solicitud

Compartir







Comprar una vivienda sigue siendo un gran desembolso a veces inalcanzable para muchas familias y, en el caso de los jóvenes, reunir el dinero necesario para afrontar la entrada de un inmueble puede convertirse en un obstáculo importante. En Galicia, la Xunta mantiene en 2026 varias líneas de ayudas para facilitar la compra de una vivienda, con subvenciones que pueden alcanzar los 20.000 euros en determinados casos.

Las ayudas se dirigen a personas que vayan a adquirir una vivienda para convertirla en su residencia habitual y contemplan diferentes situaciones. Hay programas para viviendas situadas en cascos históricos, viviendas protegidas y casas ubicadas en municipios de hasta 10.000 habitantes. Los requisitos, las cuantías y los plazos cambian según la modalidad.

¿Quién puede solicitar estas ayudas?

Las principales líneas del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) que pueden beneficiar a los compradores en 2026 son dos: por un lado, el programa VI501A contempla ayudas para adquirir viviendas situadas en cascos históricos y para la compra, en primera transmisión, de viviendas protegidas.

Mientras que el VI501B está dirigido específicamente a jóvenes menores de 36 años que compren o autopromuevan una vivienda en un municipio gallego con 10.000 habitantes o menos. Una ayuda disponible para jóvenes de toda Galicia, siempre que la vivienda y el comprador cumplan las condiciones establecidas en cada convocatoria.

PUEDE INTERESARTE Alquilar en Galicia ya cuesta casi lo mismo que pagar una hipoteca: apenas 34 euros de diferencia

Hasta 20.000 euros para comprar una vivienda

La cuantía depende del tipo de inmueble y de su localización. En el caso de las viviendas situadas en cascos históricos, la ayuda puede cubrir hasta el 20% del precio de adquisición, sin incluir impuestos ni gastos. Para los menores de 36 años, el importe máximo es de 12.800 euros por vivienda. Si el inmueble está situado en un 'Área Rexurbe' declarada, la subvención puede alcanzar los 15.000 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También existen ayudas para adquirir viviendas protegidas en primera transmisión. Los menores de 36 años pueden recibir hasta 20.000 euros cuando la vivienda se encuentra en un municipio de precio máximo superior. En el resto de Galicia, el límite para este colectivo es de 16.000 euros. En todos estos supuestos, la subvención está limitada al 20% del precio de adquisición.

Una ayuda específica para los pueblos pequeños

La Xunta de Galicia también ha establecido una línea específica para quienes decidan comprar vivienda en los municipios gallegos de menor población. El programa VI501B, permite a los jóvenes que adquieran o autopromuevan una vivienda en un concello de 10.000 habitantes o menos, obtener hasta 15.000 euros de ayuda. Concellos como el de As Pontes, Xinzo de Limia, Burela o Porto do Son, con algo más de 9.000 habitantes según el censo de 2025, entrarían en esta línea de ayudas de la comunidad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La ayuda no puede superar el 20% del precio de compra del inmueble y existe otro límite: la vivienda no puede costar más de 250.000 euros, sin contar impuestos y gastos. Esta modalidad también contempla la autopromoción, por lo que puede beneficiar a quienes opten por construir su propia vivienda en lugar de comprar una ya terminada.

Menores de 36 años y con un límite de ingresos

Para acceder al programa destinado a los municipios pequeños es necesario tener menos de 36 años en el momento de presentar la solicitud, así como cumplir unos límites económicos: los ingresos anuales de la unidad de convivencia no pueden superar 4,5 veces el IPREM. Este límite se amplía a cinco veces el IPREM cuando en la unidad de convivencia hay una persona con una discapacidad igual o superior al 33%, y a 5,5 veces cuando la discapacidad es igual o superior al 65%.

Entre las condiciones también figura no ser propietario o usufructuario de otra vivienda en España, aunque existen determinadas excepciones previstas en la convocatoria. Además, el inmueble adquirido debe convertirse en la vivienda habitual y permanente durante al menos cinco años. En las ayudas para viviendas situadas en cascos históricos, el límite de ingresos es más elevado: puede llegar hasta 6,5 veces el IPREM.

Plazos y lugar de presentación

Las personas interesadas en solicitar estas ayudas deben prestar atención a las fechas, ya que no todas las convocatorias terminan el mismo día. El programa VI501A, que incluye las ayudas para viviendas en cascos históricos y determinadas viviendas protegidas, permite presentar solicitudes hasta el 15 de octubre de 2026 a las 14:00 horas. En el caso del VI501B, destinado a la compra o autopromoción de vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes, el plazo se prolonga hasta el 16 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas.

La forma de presentar la documentación también depende del programa. Para el VI501A, la Xunta permite presentar la solicitud preferentemente por vía electrónica a través de su sede, aunque también existe la posibilidad de acudir a los registros habilitados. En el caso del VI501B, la tramitación es obligatoriamente electrónica.

Si la vivienda va a ser adquirida o autopromovida por dos personas, cada una de ellas debe presentar su propia solicitud. La documentación requerida incluye la acreditación de la adquisición, los datos personales y económicos de los solicitantes y la información correspondiente a la vivienda. Los documentos concretos varían según el tipo de ayuda.

¿Se pueden combinar con otras ayudas?

Una de las cuestiones que puede interesar a los compradores es la compatibilidad con otras subvenciones. La ayuda para comprar o autopromover una vivienda en un municipio de hasta 10.000 habitantes puede combinarse con otras subvenciones destinadas al mismo objetivo, tanto públicas como privadas.

Eso sí, existe un límite: la suma de todas las ayudas no puede superar el coste de la actuación subvencionada. Además de estas subvenciones directas, el IGVS mantiene abierta en 2026 una línea de avales para facilitar la adquisición de vivienda, cuyo plazo de solicitud termina el 30 de octubre.