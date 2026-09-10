Raquel Noya Pontevedra, 10 SEP 2026 - 18:30h.

Según datos del IGE y del Observatorio da Vivenda de Galicia, el alquiler medio alcanza los 610,33 euros frente a los 644,10 euros de las hipotecas

Vigo, A Coruña y Pontevedra son las ciudades gallegas con los alquileres más caros, por encima de los 700 euros mensuales

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Alquilar una vivienda en Galicia se ha encarecido hasta situarse prácticamente al mismo nivel que una cuota hipotecaria media. La diferencia es ya de apenas 33,77 euros al mes, una distancia que se ha reducido de forma notable en los últimos años mientras el precio de los arrendamientos continúa al alza.

Los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) y del Observatorio da Vivenda de Galicia, correspondientes al segundo trimestre, sitúan el alquiler medio en 610,33 euros mensuales, frente a los 644,10 euros de la cuota media de las hipotecas.

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En términos anuales, la brecha entre ambas opciones es ahora de algo más de 405 euros. En 2019, en cambio, alcanzaba los 700 euros al año, con una diferencia mensual de unos 59 euros.

El alquiler crece más que las hipotecas

La evolución de los últimos años explica este acercamiento. Desde 2019, el precio medio del alquiler ha aumentado alrededor de un 47,2%, mientras que las cuotas hipotecarias lo han hecho en torno a un 36%.

De hecho, entre abril y junio de 2025 se produjo una situación inédita en la serie reciente: el alquiler medio llegó a superar temporalmente la cuota hipotecaria, con 591,96 euros frente a 587,40 euros.

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El problema es que esta comparación entre alquilar y comprar no es del todo real ya que entran en juego otras variables que hacen que alquilar sea la vía más recurrida, es decir, aunque las cuotas puedan aproximarse, la compra de una vivienda exige disponer de ahorros suficientes para afrontar la entrada y otros gastos asociados a la operación que no todo el mundo puede afrontar.

Para una parte de los hogares, incluso el alquiler supone ya un esfuerzo difícil de asumir. Como referencia, la renta garantizada del Ingreso Mínimo Vital para un beneficiario individual en 2026 es de 733,60 euros mensuales, una cantidad que queda muy cerca o incluso por debajo del coste del alquiler en algunas de las principales ciudades gallegas.

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Menos contratos y alquileres más caros

El mercado gallego afronta además otro problema: cada vez hay menos viviendas disponibles para alquilar. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 15.758 fianzas de contratos de alquiler, según el Observatorio da Vivenda. Son 3.361 menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 19.119. La caída alcanza el 17,6% y supone romper la tendencia de crecimiento que se había observado tras la pandemia. Las fianzas pasaron de 15.837 en 2021 a 17.005 en 2023, aunque posteriormente comenzaron a descender.

El descenso de la oferta coincide con otro dato relevante: el precio medio del alquiler alcanzó en junio de 2026 los 618,8 euros, su máximo hasta la fecha. En un año aumentó 11,8 euros, un 1,9%, mientras que frente a junio de 2024 el incremento alcanza el 13,8%. Si la comparación se hace con 2019, el alquiler cuesta ahora 202,7 euros más al mes, casi un 48,7% por encima.

Vigo, A Coruña y Pontevedra, las ciudades más caras

Según recoge la cabecera local Faro de Vigo, las diferencias son todavía mayores en las principales ciudades gallegas. Vigo lidera el precio medio del alquiler, con 728,3 euros al mes, seguida de A Coruña, con 716,9 euros, y Pontevedra, con 709,4 euros. En Santiago de Compostela, el alquiler medio alcanza los 680,3 euros. Por debajo se encuentran Ferrol (592,3 euros), Ourense (586,4 euros) y Lugo (569,4 euros).

El alquiler aumentó en seis de las siete ciudades respecto al año anterior. La excepción es A Coruña, donde el precio medio bajó de 734,3 a 716,9 euros después de la aplicación de medidas de limitación de precios.

El euríbor vuelve a presionar a los hipotecados

La evolución de las hipotecas también está condicionada por el comportamiento del euríbor. En 2025, la media anual se situó en el 2,222%, frente al 3,275% registrado en 2024.

Sin embargo, durante 2026 el índice ha retomado una trayectoria ascendente. En la última medición disponible, el euríbor diario alcanzó el 3,177%, mientras que la media mensual se situó en el 3,101%.