Celia Molina Alicante, 24 SEP 2026 - 14:59h.

Un mes después de la muerte de su mujer, Begoña Rodríguez, el DJ alicantino se ha hecho un tatuaje en honor a su memoria

Primer día de colegio de la hija del DJ Nando Costa tras la muerte de su mujer: "Estés donde estés, te habría encantado verla"

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El pasado 26 de agosto, el DJ alicantino Nando Costa comunicó, lleno de dolor, que su mujer, la abogada Begoña Rodríguez, había fallecido. Junto a un vídeo de uno de sus últimos momentos juntos - ella siempre acompañaba al músico en sus festivales de verano - le escribió una emotiva carta de despedida en la que no desvelaba las causas de su muerte, sino que se limitaba a decir que la vida se la "había arrancado demasiado pronto".

En ese mismo texto, Nando se refería a Begoña como su "faro": "Eras mi faro entre la niebla, un frase que siempre contábamos a la gente y que llevábamos tatuada los dos. Eras la persona que siempre encontraba la manera de iluminar cualquier momento oscuro. Y no sé qué voy a hacer sin ti. Es injusto, terriblemente injusto", escribió y esa imagen ha sido la inspiración para el tatuaje que se ha hecho en su honor.

Casi un mes después del anuncio de su fallecimiento, el DJ alicantino se ha tatuado la piel con la silueta de su mujer, su hija y la de él mismo, agarrados de la mano frente a un faro encendido en medio de un atardecer.

"Siempre estarás conmigo, mi chica, mi mujer"

"Gracias, hermano, por plasmar a mi bonita familia en mi piel. Cariño, no sabes cuánto te echamos de menos. Sigo buscándote para contarte cómo le va a la peque en el cole, cuando me pasa algo importante o para soltarte esas tonterías que siempre escuchabas con una sonrisa, aunque muchas veces no entendieras ni la mitad. Siempre estarás conmigo, mi chica, mi mujer, mi mejor amiga y la mejor mamá que nuestra Baby Abril pudo tener", ha escrito junto a una foto del tatuaje.

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No es la primera vez que Nando Costa expresa su dolor por la pérdida de su esposa en las redes sociales. El día en que su hija, Abril, comenzó el curso escolar, le dedicó un bonito post en el que decía: "Mami Bego, estés donde estés, hoy te habría encantado verla. Nuestra peque estaba nerviosa, se despertó a las siete de la mañana, está enorme, más fuerte de lo que imaginas, y con unas ganas inmensas de aprender, crecer y comerse el mundo. En eso se parece mucho a ti".

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"Mientras la miraba esta mañana, no podía dejar de pensar en ti. En cómo la abrazarías, en cómo le colocarías la mochila por última vez antes de entrar a clase y le limpiarías la cara con una toallita. Con esa sonrisa tuya que siempre conseguía calmarlo todo. Te queremos y te echamos mucho de menos cada día, mami", añadió el músico, que siempre repite lo mucho que añora a Begoña en cada nueva publicación de sus redes sociales.

Tras mostrar su nuevo tatuaje, el DJ compartió también una canción de Supersubmarina, 'Viento de Cara', un grupo que era muy importante para los dos. En el último vídeo que enseñó de Begoña, ella estaba cantando 'De las dudas infinitas' con los pelos de punta, por lo que sus canciones formaron parte, de alguna manera, de su relación.