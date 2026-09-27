"No seas cerdo. Ser incívico sale caro": el mensaje de la campaña de civismo para cuidar L'Hospitalet

Asun Chamoso 27 SEP 2026 - 20:30h.

El Ayuntamiento de L'Hospitalet lanza una campaña tras aumentar los recursos en limpieza

Piden dejar la basura en los contenedores, recoger los excrementos de los perros, no abandonar muebles o no pintar las paredes

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BarcelonaEl Ayuntamiento de L'Hospitalet (Barcelona) ha estrenado una campaña de civismo para cuidar la ciudad con este mensaje directo: "No seas cerdo. Ser incívico sale caro". El consistorio la ha puesto en marcha con el lema "L'H es mucho más" para hacer un llamamiento a la responsabilidad compartida tras incrementar los recursos destinados a la limpieza, el mantenimiento y el cuidado del espacio público, el alumbrado, reforzar la inspección en la calle y aumentar las actuaciones y los recursos en materia de seguridad. "El Ayuntamiento tiene que ser el primero en hacer su parte. Nuestra obligación es limpiar, mantener y cuidar la ciudad, actuar cuando hay un problema y poner los recursos para que L'Hospitalet funcione mejor. Y es lo que estamos haciendo. Pero una ciudad no se cuida sola. También depende de cada uno de nosotros", defiende el alcalde, David Quirós. Y añade que se trata de reforzar el compromiso colectivo con el espacio público: "No pedimos a los vecinos que hagan el trabajo del Ayuntamiento. Pedimos algo mucho más sencillo: que entre todos respetemos lo que es de todos".

La campaña municipal pide acciones como depositar las bolsas de basura dentro de los contenedores, no tirar colillas, papeles ni envases al suelo, utilizar el servicio gratuito de recogida de muebles, cuidar el mobiliario y los espacios verdes, respetar el descanso de los vecinos, recoger los excrementos de las mascotas, limpiar los orines con agua o circular de forma responsable con el patinete.

Estos comportamientos se trasladan como: "La bolsa, dentro del contenedor", "Recoge la caca de tu perro", "No ensucies las paredes", "No dejes trastos tirados en la calle" o "Respeta el descanso de los vecinos". El alcalde incide en el impacto que pueden tener sobre el conjunto de la ciudad conductas que, individualmente, pueden parecer poco importantes: "dejar una bolsa junto a un contenedor, unos muebles abandonados en la calle o no recoger las heces de un perro pueden parecer gestos pequeños, pero afectan a toda una calle y a todos sus vecinos. Ser cívico no es hacer un favor al Ayuntamiento: es respetar a la gente con quien compartimos ciudad". La filosofía, según el consistorio, es hacer pedagogía, facilitar el cumplimiento y ser exigentes con los que no respetan las normas. "La gran mayoría de la ciudadanía lo hace bien. Y no es justo que el incivismo de unos pocos perjudique el esfuerzo de todos", señala Quirós.

La campaña se desplegará a través de banderolas, materiales informativos, redes sociales y diferentes puntos de comunicación por la ciudad. Más allá del cuidado del espacio público, el lema "L'H es mucho más" apela al sentimiento de pertenencia y a la idea de ciudad compartida. "L'Hospitalet es mucho más que una suma de calles, plazas y barrios. Es nuestra casa. Es el lugar donde vivimos, trabajamos, estudiamos y convivimos. Cuidar L'Hospitalet es cuidarnos a nosotros mismos", subraya el alcalde.

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Más recursos

La campaña llega en un momento de refuerzo de los servicios urbanos de L’Hospitalet. La nueva contrata de limpieza y recogida de residuos destina 43,5 millones de euros anuales al servicio, frente a los 28,6 millones de la contrata anterior. El despliegue incluye la renovación de 154 vehículos y 4.250 contenedores. El nuevo servicio cuenta con más de 300 profesionales, se refuerza la limpieza con agua y se amplía los equipos de retirada de muebles. Se calcula que se podrán resolver 200 incidencias diarias aparte de la limpieza habitual.

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La transformación también es una apuesta por lo verde. En la segunda ciudad de Cataluña se han plantado casi 6.000 árboles nuevos en dos años y se han creado islas verdes para generar más sombra y combatir los efectos del calor.

La campaña de civismo forma parte de una actuación más amplia para cuidar el espacio público y mejorar la convivencia. Así se ha reforzado la presencia policial y los operativos conjuntos de Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra y Policía Nacional.