Claudia Barraso 21 OCT 2026 - 15:41h.

José Manuel Sánchez Doval ha fallecido a los 67 años y sus compañeros han querido rendirle un bonito homenaje que han publicado en redes

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Este miércoles, los Bomberos de A Coruña han querido rendir un bonito homenaje a José Manuel Sánchez Doval, que ha fallecido a los 67 años. Aunque desde el cuerpo no han confirmado las causas del fallecimiento, han querido dedicarle unas bonitas palabras en un post.

A través de su perfil en la red social ‘X’, los Bomberos de A Coruña de despedían de su compañero. A la entrada del establecimiento se concentraban todos ellos frente a los camiones para guardar un minuto de silencio y ovacionarle con un aplauso.

Además, en el post publicado en redes sociales escribían unas emotivas palabras: “Hoy otro de nosotros nos ha dejado. Se marcha una buena persona, un hombre trabajador, simpático y un cocinero excelente, pero sobre todo un buenísimo compañero. No pudo disfrutar de su merecida jubilación durante mucho tiempo”.

No han confirmado el motivo del fallecimiento

En la esquela, especificaban que el bombero murió acompañado de su familia, por lo que podría haber fallecido tras estar luchando contra una enfermedad. La misa en su honor fue en la capilla del tanatorio de A Coruña.

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Además, su familia tampoco ha querido aclarar los motivos de su fallecimiento y si es cierto que padecía alguna enfermedad por la que hubiese perdido la vida o si fue algo repentino e inesperado.