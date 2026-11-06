El nuevo Plan de Vivienda permite sumar hasta 30.000€ extra por rehabilitar una vivienda protegida

Subvenciones para recuperar viviendas en cascos históricos: las ayudas que financian gran parte de la rehabilitación

Compartir







El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incorpora una ayuda adicional pensada para quienes rehabiliten una vivienda situada en un edificio con protección patrimonial. La medida reconoce que intervenir en inmuebles históricos suele implicar más costes, más controles técnicos y más limitaciones sobre materiales, fachadas o elementos originales, por lo que añade un incentivo específico a las ayudas generales de rehabilitación.

La cuantía puede alcanzar hasta 30.000€ por vivienda y es compatible con las ayudas previstas para rehabilitación integral de edificios o para actuaciones dentro de las propias viviendas. No se concede de manera automática por vivir en un inmueble antiguo: es necesario que el edificio tenga algún tipo de protección reconocida y que las obras respeten los valores culturales que justifican esa protección.

Hasta 30.000€ adicionales

Pueden acogerse a esta ayuda las viviendas situadas en edificios que cuenten con protección patrimonial por el planeamiento, estén incluidos en un catálogo urbanístico o tengan reconocido algún valor cultural. También se incluyen inmuebles situados dentro del perímetro de un Bien de Interés Cultural declarado como conjunto histórico, así como edificios incorporados a inventarios patrimoniales o etnológicos aprobados por la Administración.

En la práctica, esto significa que un edificio catalogado puede beneficiarse aunque no tenga la máxima categoría de protección. “Catalogado” quiere decir que el inmueble aparece recogido oficialmente por su interés histórico, arquitectónico, artístico o cultural y queda sujeto a determinadas reglas de conservación. El nivel de exigencia puede variar según el grado de protección y la normativa local.

La ayuda adicional puede llegar a 30.000€ y se aplica de forma individual a cada vivienda. Para recibirla, primero hay que tener reconocida una de las ayudas de rehabilitación previstas en el propio Plan Estatal. Después puede añadirse este incentivo patrimonial, siempre que la actuación sea compatible con la conservación del edificio y que la suma de todas las subvenciones no supere el coste real de las obras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Qué obras pueden financiarse

La ayuda adicional se vincula a los programas generales de rehabilitación, que cubren actuaciones de seguridad y accesibilidad, habitabilidad y sostenibilidad. Entre ellas pueden entrar reparaciones estructurales, mejoras en fachadas y cubiertas, instalación de ascensores, eliminación de barreras arquitectónicas, retirada de amianto, actuaciones contra el gas radón o intervenciones para mejorar la eficiencia energética.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las cuantías de la ayuda principal dependen del tipo de obra. En seguridad, por ejemplo, el máximo general es de 8.000€ por vivienda y hasta el 40% del coste. En accesibilidad pueden alcanzarse 13.000€, con incrementos cuando viven personas mayores o con discapacidad, y determinadas actuaciones para garantizar la accesibilidad universal pueden llegar a 22.000€ por vivienda.

Cuando se combinan varias actuaciones, los porcentajes pueden aumentar. Determinados proyectos que incorporen simultáneamente mejoras de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad pueden alcanzar hasta el 80% del coste dentro de los límites establecidos. A esas cantidades es a las que puede añadirse después la ayuda específica de hasta 30.000€ por encontrarse la vivienda en un edificio protegido.

El Plan también permite incluir determinados gastos asociados a la intervención, como honorarios profesionales, proyectos, informes técnicos, certificados, trámites administrativos y tributos debidamente justificados. En los inmuebles históricos estos costes pueden ser especialmente importantes, ya que algunas obras requieren estudios, materiales o procedimientos específicos.

La protección también permite adaptar algunos requisitos

Rehabilitar un edificio histórico plantea una dificultad adicional: algunas mejoras modernas pueden entrar en conflicto con su aspecto original. Por eso, el Plan contempla excepciones específicas para los edificios protegidos oficialmente cuando determinadas exigencias energéticas sobre la envolvente alteren de forma inaceptable su carácter o su imagen arquitectónica.

Esto no significa que queden exentos de cualquier mejora, sino que la intervención puede adaptarse para preservar elementos protegidos, como fachadas, carpinterías u otros componentes originales. La obra debe seguir siendo compatible con los valores culturales del inmueble y contar con las autorizaciones patrimoniales que resulten necesarias.

La gestión de estas ayudas corresponde a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla, que deben publicar sus propias convocatorias y fijar el procedimiento de solicitud. Por eso, antes de iniciar una obra conviene consultar tanto las ayudas autonómicas como las condiciones de protección del edificio en el ayuntamiento correspondiente.

Para un propietario que vive en una vivienda histórica, la diferencia puede ser importante: a las ayudas ordinarias para rehabilitar el inmueble se puede sumar un incentivo específico de hasta 30.000€ por vivienda. La clave está en que el edificio tenga una protección oficialmente reconocida y que las obras se planteen respetando su valor patrimonial.