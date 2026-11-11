Destituyen al jefe de Hacienda en Galicia, Miguel Cárcaba, investigado por prevaricación

El Gobierno asegura que el cese viene por "un desacuerdo con la gestión de recursos humanos en la delegación" y que la querella no ha influido.

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El Gobierno ha destituido al delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia, Miguel Cárcaba, que está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña por presunta prevaricación administrativa, a raíz de la querella presentada por la petrolera Hatta Energy, con sede en la localidad coruñesa de Oleiros,. según ha adelantado La Voz de Galicia. La firma es la cuarta operadora española de hidrocarburos y principal distribuidora de producto para las gasolineras independientes.

El cese de Cárcaba se produjo el lunes, aunque fue este martes cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución que lo recogía.

El mismo tribunal investiga también a la inspectora jefe de área de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Eva Ana García Muntaner, así como a otros tres funcionarios de la delegación especial de Hacienda en Galicia.

Los hechos que desencadenaron la querella se centran en que, según la empresa denunciante, la Agencia Tributaria en Galicia le impidió formar parte del grupo de ocho empresas consideradas operadoras confiables.

Fuentes de la Agencia Tributaria han negado que la destitución de Cárcaba tenga que ver con el procedimiento judicial en curso y sostienen que obedece a un desacuerdo a nivel central con la gestión de recursos humanos en la delegación.