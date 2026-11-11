El jefe del puesto fronterizo de Ceuta declarará el jueves ante la jueza acerca de la entrada masiva

El último informe de la Guardia Civil apunta a la implicación de agentes marroquíes en la entrada masiva

Un testigo asegura que no tenía intención de cruzar a España, pero que uno de los agentes marroquís le obligó arrojándole al mar

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El jefe del puesto fronterizo de Ceuta y otros dos policías declararán este jueves como testigos ante la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, acerca de las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

La magistrada ha citado al inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, que ejerce como jefe del puesto fronterizo; al jefe Regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Ceuta y a otro inspector jefe. El motivo es que los tres agentes habrían intervenido en la elaboración de los atestados sobre lo ocurrido.

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Con motivo de la huelga convocada, las comparecencias que estaban previstas para el miércoles se han pospuesto al jueves. Las declaraciones que harán los agentes se enmarcan dentro de la investigación que María Tardón ha calificado de "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España" y tendrán lugar tras las declaraciones de cuatro testigos protegidos de origen magrebí el pasado martes.

Los agentes marroquíes les dieron indicaciones

Los cuatro testigos protegidos de origen magrebí aseguraron durante su declaración que agentes marroquíes les dieron indicaciones en la frontera para entrar a Ceuta, y uno de ellos relató que, pese a no tener intención de cruzar a España, le arrojaron al mar y tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil.

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Además mencionaron que un policía y un militar marroquíes pasaron a Ceuta durante la entrada masiva y se hospedaron en sendos albergues, y otro explicó que lo que le motivó a cruzar la frontera fueron los mensajes que leyó en las redes sociales sobre la regularización impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y la posibilidad de verse beneficiado por dicha medida.

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El testimonio de todos ellos refuerza las conclusiones que recoge la Policía Nacional en uno de sus últimos informes, en el que apunta a la implicación de agentes marroquíes en la entrada masiva de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

La Policía identificó en ese informe a dos altos mandos marroquíes que aparecen en vídeos de las entradas masivas a Ceuta, dando instrucciones en el entorno del paso fronterizo Bab Sebta, en Castillejos, Marruecos, próximo a la frontera del Tarajal.

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Los investigadores sitúan a ambos mandos "dentro del rango más alto en la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad" de las autoridades marroquíes, y anunciaron que seguirán analizando el material para "conocer el rol desempeñado por los identificados en los hechos investigados, así como lograr la identidad del resto de colaboradores que intervienen en los vídeos y su estructura de mando".

En otro de los informes adjuntados a esta causa, la Guardia Civil estimó que "aproximadamente 88.146" personas migrantes "podrían haber retornado" a Marruecos tras la entrada masiva, una cifra superior a la que ha dado el Gobierno hasta ahora.