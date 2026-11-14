Raquel Noya Pontevedra, 14 NOV 2026 - 12:16h.

El hombre acudió durante dos años a urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por dolores abdominales; cuando detectaron el tumor, ya tenía metástasis en el hígado

El TSXG confirma que hubo una pérdida de oportunidad para el paciente, fallecido a los 54 años, y mantiene la indemnización de 190.000 euros para su viuda y su hijo

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La familia de un hombre fallecido a los 54 años por un cáncer de páncreas recibirá 190.000 euros del Servizo Galego de Saúde (Sergas) después de que la Justicia haya confirmado que hubo fallos en la atención médica que recibió en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El hombre había acudido a ese hospital en reiteradas ocasiones durante dos años por dolores abdominales y, tras varios diagnósticos erróneos, le descubrieron la enfermedad cuando ya estaba muy avanzada.

El paciente murió en 2021, apenas tres meses después de que le detectaran el tumor, que ya se había extendido al hígado. Antes de conocer la verdadera causa de sus dolencias, había acudido en repetidas ocasiones a urgencias durante dos años. Los primeros diagnósticos apuntaron a una pancreatitis aguda de origen desconocido, que posteriormente fue considerada crónica, pero no se llegó a abordar adecuadamente el problema ni se estableció un seguimiento suficiente.

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Ahora, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la indemnización de 190.000 euros que había fijado previamente el Tribunal de Instancia de Santiago para la viuda y el hijo del fallecido. La resolución considera que se produjo una pérdida de oportunidad para el paciente al retrasarse la detección y el tratamiento de la enfermedad.

Dos años de consultas antes de descubrir el cáncer

Durante ese tiempo, el hombre acudió al Hospital Álvaro Cunqueiro aquejado de dolores abdominales. Sin embargo, según recoge la resolución judicial, los profesionales no valoraron de forma conjunta todos los indicios clínicos que presentaba ni realizaron las actuaciones necesarias para esclarecer el origen de sus problemas de salud.

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Los magistrados consideran que faltó una intervención adecuada desde los primeros episodios y que tampoco se hizo un seguimiento de la evolución de la dolencia. La sentencia señala que hubo "retrasos y omisiones a la hora de detectar y abordar las dolencias que padecía".

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Cuando finalmente se identificó el cáncer de páncreas, la enfermedad ya había alcanzado el hígado. El paciente fue intervenido quirúrgicamente y recibió quimioterapia, pero su estado no permitió evitar el desenlace. Falleció en 2021, a los 54 años, apenas tres meses después del diagnóstico.

La Justicia aprecia una pérdida de oportunidad

El TSXG entiende que la demora en la detección privó al enfermo de la posibilidad de recibir antes un tratamiento y afrontar la enfermedad en otras condiciones. No establece que un diagnóstico temprano hubiese garantizado su supervivencia, pero sí considera que la asistencia sanitaria le hizo perder una oportunidad de recibir una atención diferente.

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La indemnización de 190.000 euros corresponde a su viuda y a su hijo. La cantidad había sido reconocida inicialmente por el Tribunal de Instancia de Santiago, pero la aseguradora del Sergas decidió recurrir la resolución. El servicio sanitario gallego no se opuso a la condena, mientras que su compañía aseguradora cuestionó la indemnización.

El conflicto también pasó por la propia Administración sanitaria. Una inspectora de la Consellería de Sanidade había propuesto inicialmente una compensación de 151.000 euros, aunque el departamento terminó rebajando la oferta a 40.000. La familia decidió acudir a los tribunales, donde obtuvo una indemnización superior.

Con la última resolución, el TSXG inadmite el recurso presentado por la aseguradora y mantiene los 190.000 euros reconocidos a los familiares. No obstante, la sentencia todavía puede ser recurrida en casación.