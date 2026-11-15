Raquel Noya A Coruña, 15 NOV 2026 - 06:00h.

Central Galaica, una empresa familiar de Paderne con casi 80 años de historia, suministra plantas medicinales y especias a las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria

Al frente está Marcos Bonome, CEO de la compañía, quien ha sabido adaptar el negocio a las necesidades y demandas de la sociedad actual

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Marcos Bonome dejó su trabajo muy bien remunerado en un banco de Madrid para regresar a Galicia y continuar el negocio de plantas medicinales que había fundado su abuelo, y no se arrepiente de su decisión: las cosas le van bien. Lo que comenzó en 1950 como una iniciativa vinculada a la recolección de plantas silvestres de los montes, es hoy una empresa que abastece a grandes industrias internacionales desde la pequeña localidad de Paderne, en A Coruña, de la que es CEO. Pese a que la decisión de volver no convencía del todo a su padre, conocedor de la dureza del trabajo en el campo, Marcos asegura que "no aguantaba más allí" (en Madrid) por la presión que tenía en su trabajo y porque es un hombre "de costa" y, como buen gallego, la tierra le tiraba. Según cuenta a Informativos Telecinco, entró a trabajar en el departamento de recursos humanos de la banca cuatro meses antes de la crisis del 2008 y le tocó despedir a mucha gente: "Fue una pesadilla", recuerda, "llegaba muchas veces llorando a casa", así que cogió el toro por los cuernos y, con todo lo aprendido en el bolsillo ("sobre todo conocedor de lo que no hay que hacer", confiesa), volvió a Galicia con la intención de retomar el negocio familiar y hacerlo crecer.

Hoy, Central Galaica de Plantas y Especias trabaja con más de un centenar de especies vegetales y dispone de cuatro secaderos capaces de procesar hasta 14 toneladas semanales. Su actividad abarca desde la selección y el secado de hierbas medicinales hasta la comercialización de especias y materias primas para la alimentación, la farmacia, la dermocosmética y la agricultura, y poco a poco va afianzándose en el mercado sin la intervención de intermediarios, quizás lo más difícil debido a la carga burocrática y la dureza de la legislación, apunta.

Marcos Bonome, al frente de la compañía, es la tercera generación de una familia que ha sabido adaptar el negocio a las necesidades de la industria, ampliando horizontes y tendiendo puentes con sectores que su abuelo nunca hubiera siquiera imaginado. Tampoco hubiera sospechado que uno de los principales retos a los que se enfrenta esta empresa familiar sea en la actualidad, asegurar el suministro de plantas ante la falta de relevo generacional en el campo gallego, impensable hace 100 años.

La árnica, el origen de la empresa familiar

La historia comenzó en 1950, cuando Adonis Bonome convirtió su afición por la botánica y la herboristería en una actividad profesional. Por entonces, la árnica, una planta que crecía abundantemente en los prados gallegos, tenía una gran demanda en Europa. Su abuelo empezó comercializando la flor seca para laboratorios alemanes y suizos, antes de constituir formalmente la empresa.

Con la incorporación de la segunda generación en los años setenta, Central Galaica amplió su actividad a nuevas materias primas, como las algas, la hoja de eucalipto y el laurel. Este último producto llegó a convertirla en una de las empresas de referencia en España.

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Hoy, su catálogo incluye también especies como la ortiga, la cola de caballo, la genciana y el fucus. La compañía vende sus productos en España y exporta a países europeos como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, además de contar con clientes en Latinoamérica y haber comenzado a trabajar con Japón y Corea.

De la banca en Madrid a los secaderos de Paderne

Marcos Bonome se incorporó al negocio familiar en 2011, después de trabajar durante tres años en el departamento de recursos humanos de un banco en Madrid. Había abandonado Galicia en 2008, pero aquella experiencia le llevó a replantearse su futuro profesional y regresar para impulsar la empresa de su familia. "Me di cuenta de que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes", recuerda.

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Desde entonces, la compañía ha modernizado sus instalaciones y reforzado su estructura. Cuenta con 14 trabajadores y una docena de colaboradores, además de una red de recolectores de Galicia y el norte de Portugal que suministran plantas siguiendo criterios de calidad y trazabilidad.

Una parte fundamental del proceso es el secado. Las plantas frescas llegan a las instalaciones y pasan por secaderos industriales que eliminan la humedad para evitar su fermentación. Después, se aplica calor a unos 45 grados para preparar la materia prima antes de su comercialización.

La empresa también ha renovado su sistema energético hacia un proceso mucho más respetuoso con el medio ambiente instalando, por ejemplo, bombas de calor alimentadas por energía fotovoltaica y usando pellets para sustituir al gasóleo.

Cultivar para evitar que desaparezcan las plantas

La falta de personas dispuestas a recolectar determinadas especies ha llevado a Central Galaica a dar un paso más: cultivar sus propias plantas. La compañía comenzó a experimentar hace algo más de una década y eligió la árnica como uno de sus primeros proyectos. Tras varios años de pruebas, avanza ya hacia las cuatro hectáreas de cultivo en distintas fases.

La apuesta responde también al retroceso de las poblaciones silvestres de esta planta, que durante décadas abundó en Galicia. Su flor seca sigue siendo una materia prima demandada por las industrias farmacéutica y cosmética, por lo que producirla de forma controlada permite garantizar el suministro.

Central Galaica apuesta por el cultivo ecológico y por las buenas prácticas agrícolas. También experimenta con otras especies, como la menta, la hierbabuena, la salvia, el romero, la cola de caballo y el sabugueiro, aunque las condiciones climáticas no son igual de favorables para todas.

En la actualidad, trabaja con unas 80 especies en producción convencional y alrededor de 45 en ecológico. Mantiene, además, la colaboración con agricultores y ganaderos para quienes la recolección de plantas supone un ingreso complementario y asimismo, la compañía ha extendido sus aplicaciones hacia la alimentación animal y la elaboración de productos naturales para la agricultura, incluidos determinados fungicidas y pesticidas.

Mientras Marcos, muy feliz con su decisión de volver a Galicia, lucha para seguir adelante con su empresa pese a la dureza de la burocracia y la legislación actual, "que castiga a todo el sector", asegura. Según él, "la agricultura la gestiona gente desde despachos en rascacielos de grandes ciudades que no saben lo que están regulando", pero no se rinde. Ahí está, al pie del cañón, aunque eso sí: "A su ritmo y con su propio horario, en su tierra".