Raquel Noya A Coruña, 15 NOV 2026 - 05:29h.

El joven gallego comenzó a sentir su vocación durante Bachillerato y llegó a matricularse en Filosofía, pero solo permaneció un mes en la Universidad

Asegura que encontró su lugar entre los Carmelitas de Santiago y defiende que la vida religiosa es "una vocación de alegría, de vida y de plenitud"

Compartir







Con solo 18 años, Nuno ha decidido cambiar los planes universitarios por una vida entre los muros de un convento. Mientras muchos jóvenes de su edad comienzan a elegir carrera, compartir piso y plantearse cómo será su futuro, este gallego ha optado por ingresar en la comunidad de los Carmelitas Contemplativos de Santiago de Compostela. Una decisión que llevaba tiempo rondándole y que no ha estado exenta de dudas: ya que incluso llegó a matricularse en Filosofía, aunque solo permaneció un mes en la Universidad.

Su historia recuerda a la de Ainara, la protagonista de Los domingos, la película de Alauda Ruiz de Azúa en la que una joven de 17 años sorprende a su entorno al anunciar que quiere dejar de lado los estudios universitarios para ingresar en un convento de clausura. Como el personaje cinematográfico, Nuno ha sentido una llamada religiosa que ha terminado pesando más que las expectativas habituales para alguien de su edad: “Sentí que era mi sitio”, asegura.

El joven ha contado su experiencia en un vídeo difundido por los Carmelitas en sus redes sociales, en el que repasa el proceso personal que lo llevó a dar el paso. "Ha sido un camino muy difícil, un camino de renuncias", reconoce.

De acudir a misa con sus padres a encontrar una familia en el convento

El acercamiento de Nuno a los Carmelitas fue progresivo. Al principio, “como vivía un poco lejos”, acudía a misa con sus padres de vez en cuando, aproximadamente cada dos o tres semanas. Poco a poco, aquellas visitas se hicieron más frecuentes hasta convertirse en una parte importante de su vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Fui viendo que era aquí donde quería acudir, a la eucaristía, y donde sentía un verdadero recogimiento con la música los domingos", relata. Los hermanos de la comunidad comenzaron a invitarlo a participar y a tocar música con ellos. La relación fue estrechándose hasta que empezó a sentirse parte de aquella pequeña familia.

"Todo era muy bonito", recuerda. Una sensación de pertenencia que fue ganando peso frente a las expectativas que tenía para su futuro.

El momento decisivo llegó durante la Semana Santa de este año. Nuno todavía estaba cursando segundo de Bachillerato y tenía por delante los exámenes finales, pero sentía que debía acercarse al monasterio para realizar un retiro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Algo dentro de mí me llevaba a olvidarme de los exámenes que tenía en segundo de Bachillerato en mi instituto y venir a hacer el retiro. Era una situación complicada porque tenía una gran carga de trabajo, pero algo dentro de mí me decía que tenía que venir", explica.

Aquella experiencia supuso un antes y un después: "Me cambió la vida. Viendo a Jesús en la cruz me enamoré de él y vi el amor que él tenía por mí", cuenta. Fue entonces cuando sintió que había encontrado su sitio.

Las dudas antes de dar el paso: llegó a estudiar Filosofía

Sin embargo, tener clara una vocación no significa que tomar la decisión resulte sencillo. Cuando terminó Bachillerato, Nuno se encontró ante una disyuntiva que compartían muchos de sus compañeros: empezar una carrera universitaria o elegir otro camino.

Durante un tiempo, intentó imaginar cómo sería su vida fuera del monasterio. Incluso llegó a matricularse en Filosofía, aunque la experiencia apenas duró un mes.

"Después de tres meses de experiencia, veía que quizá necesitaba probar otras cosas. Realmente me acobardé y estuve un mes estudiando Filosofía en la Universidad", reconoce.

Finalmente, volvió a decantarse por la comunidad religiosa. Una elección que, según explica, tiene mucho que ver con haber descubierto que no necesitaba grandes cosas materiales para sentirse satisfecho.

"Después de vivir mucho durante toda mi vida, con muchas oportunidades, con unos padres que me lo han dado todo, me di cuenta de que era feliz con poco", señala.

Una vocación que también es alegría

Nuno es consciente de que su decisión puede resultar difícil de entender para otros jóvenes de su edad. Dejar atrás los planes habituales a los 18 años para entrar en un convento no es una elección frecuente en la actualidad, especialmente en un momento en el que muchas comunidades religiosas se enfrentan a la falta de relevo generacional.

"Es normal sentir que esto es raro", admite. Aun así, insiste en que su experiencia no está marcada por la tristeza o el sacrificio permanente. Para él, la vida religiosa también representa una oportunidad para encontrar la felicidad de otra manera.

"Es una vocación de alegría, de vida, de plenitud, de muchas risas", asegura.

Ahora comienza una nueva etapa en el convento de los Carmelitas de Santiago, donde tratará de profundizar en esa llamada que empezó a sentir cuando todavía estaba en el instituto y, quien sabe, quizás siga contando cómo es su día a día en redes.