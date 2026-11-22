Raquel Noya A Coruña, 22 NOV 2026 - 06:01h.

Nerea Figueiras puso en marcha Fento do Vento en 2020 y ya vende sus creaciones artesanales en España y otros países europeos

Utiliza flores recogidas en Betanzos y Ourense, bellotas y hasta leche materna para elaborar complementos que pueden tardar dos meses en estar terminados

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Una margarita, una rosa silvestre, una hortensia o, incluso, una bellota… Cualquier elemento relacionado con la naturaleza que llegue a las manos de Nerea Figueiras puede convertirse en una joya única para lucir en cualquier ocasión. Desde Betanzos, esta emprendedora gallega ha conseguido transformar su pasión por las plantas y las flores en un negocio artesanal que ya vende sus creaciones dentro y fuera de nuestras fronteras.

Su proyecto se llama Fento do Vento y nació en 2020, aunque la idea llevaba muchos años rondándole. De niña ya recogía flores para adornar su ropa o colocarlas entre las trenzas. Aquella afición terminó llevándola a estudiar Biología y, con el tiempo, a recuperar su faceta más creativa para convertirla en su profesión. Primero empezó haciendo pequeños regalos para familiares y amigos, sin imaginar que aquellas piezas acabarían convirtiéndose en el germen de una empresa de éxito.

"No tenía intención de montar una marca hasta que empecé a focalizarme y a buscar técnicas nuevas; en poco tiempo me di cuenta de que ya iba en serio, que ya no solo era un hobby", recuerda. Cuando enseñó sus primeras creaciones descubrió que había personas dispuestas a pagar por ellas y a encargarle diseños personalizados. "Mis primeros encargos fueron por Instagram", explica.

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La decisión de emprender llegó casi de repente. "En cuestión de dos o tres meses decidí intentarlo de verdad: me dije 'vamos con todo'", cuenta a Informativos Telecinco. Para poner en marcha la empresa contó con una inversión inicial de algo más de 2.500 euros provenientes de sus ahorros, y algunas ayudas de la Xunta de Galicia y de la Diputación de A Coruña. Sin grandes inversores detrás, fue construyendo poco a poco una marca que hoy tiene presencia en tiendas físicas y en su propia página web, desde la que vende fuera de nuestras fronteras diseños tan originales como los que luce en sus redes sociales.

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Flores, bellotas y mucha paciencia

La naturaleza es la principal fuente de inspiración y también de materiales para sus diseños. Nerea recoge parte de las flores en los alrededores de Betanzos y otras proceden de Regoalde, la aldea ourensana donde nació. Allí cultiva pequeñas parcelas con distintas especies, entre ellas orquídeas, margaritas, rosas, hortensias y tojos. También aprovecha flores procedentes de trabajos de poda y desbroce, siempre procurando que la recogida sea respetuosa con el entorno.

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A ellas se suman las bellotas, otro de los elementos habituales de sus colecciones, que consigue transformar en piezas únicas en sus colecciones. Con todos estos materiales, Nerea elabora con mimo pendientes, pulseras, collares, anillos, horquillas y llaveros hechos artesanalmente que le hubiera encantado lucir de niña.

Pero convertir una flor en una joya no es un proceso inmediato. Desde que se recoge hasta que el complemento está listo para llegar a su destinatario pueden transcurrir cerca de dos meses de trabajo manual.

Primero hay que secar las flores, un trabajo que realiza utilizando un horno de leña o una máquina artesanal que construyó junto a su padre. Después llega el momento de protegerlas con una resina ecológica elaborada a partir de derivados de cereales. La elección de este material responde a una filosofía que intenta mantener en todas las fases de producción: evitar los componentes de origen plástico y apostar por alternativas más sostenibles.

No todas las flores, sin embargo, sirven para este propósito. Algunas se resisten a sus técnicas de conservación, por mucho que lo intente. "Mucha gente me pide conservar calas, por ejemplo, pero es imposible, no lo he conseguido", reconoce. Ese trabajo de experimentación es precisamente una de las partes que más disfruta de su profesión. "Lo que más me gusta es probar técnicas nuevas, materiales, temperaturas… la parte más creativa del proceso", explica.

Ahora mismo Nerea está centrada en buscar nuevos diseños para sus collares, una búsqueda constante de posibilidades que mantiene vivo el proyecto y le permite seguir sorprendiendo a sus clientes. Esa misma preocupación por la sostenibilidad se extiende al embalaje y a la distribución ya que, sin ir más lejos, las etiquetas se fabrican en una empresa de Vigo y los envíos se realizan siempre a través de compañías gallegas.

Joyas que también guardan recuerdos

En la actualidad, el catálogo de Fento do Vento ha ido creciendo con nuevas propuestas que buscan acercar sus diseños a más personas. Una de las líneas incorporadas recientemente es la de complementos adaptados, pensados para facilitar su colocación y uso. De manera que los collares pueden incorporar cierres magnéticos, los anillos son abiertos y regulables y las pulseras cuentan con sistemas corredizos que permiten ponérselas y quitárselas sin necesidad de abrocharlas.

También ha incrementado los materiales de sus complementos. Así, además de las piezas elaboradas con elementos vegetales, Nerea ha encontrado nuevas formas de convertir materiales cargados de significado en recuerdos que pueden conservarse durante años. Es el caso de las joyas conmemorativas realizadas con cenizas, tanto de mascotas como de seres queridos, o los complementos hechos a partir de leche materna, una modalidad que empezó a crear desde el nacimiento de su bebé. En este caso, ofrece dos posibilidades: recibir la leche de las clientas para preparar las piezas o enviarles un kit con instrucciones para que puedan realizar parte del proceso ellas mismas.

Un negocio familiar que cruza fronteras

Detrás de la marca hay también un importante componente familiar. Su padre participa cultivando plantas y ayudando en algunos procesos de elaboración, mientras que su madre, además, se presta a probar los diseños. Una implicación que ha acompañado al crecimiento de la empresa desde sus comienzos.

Mientras, la firma no para de crecer. Sus creaciones se comercializan físicamente en diferentes puntos de España, especialmente en Madrid, Andalucía, Cataluña y Galicia, y también han conseguido abrirse camino en otros países europeos, donde paradójicamente, Nerea observa que sus clientes son mayoritariamente hombres, muchos de los cuales contactan con ella para pedirles consejos para regalos.

Francia, Alemania y Dinamarca se encuentran entre sus principales mercados internacionales. Las ventas fuera de España representan aproximadamente el 15 % de la facturación.

El crecimiento del negocio no ha eliminado, sin embargo, las inseguridades propias de quien emprende y expone su trabajo al público. "El síndrome de la impostora siempre me persigue", confiesa Nerea, aunque tiene claro que disfruta enormemente de lo que hace. Y hay momentos que compensan cualquier duda: "Ver a alguien llevando una de mis joyas es un orgullo muy grande, me dan ganas de acercarme a esa persona para decirle que la he hecho yo".

Lo que empezó como una manera de recuperar una afición de la infancia se ha convertido poco a poco en un proyecto empresarial que combina artesanía, naturaleza, creatividad y pasión por el trabajo. Quizás ese sea el secreto mejor guardado de Nerea: ha convertido su hobby de la infancia en su trabajo, y de paso, nos ha permitido a los que amamos la naturaleza, que podamos llevar un pedacito del paisaje gallego siempre encima.