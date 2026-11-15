Raquel Noya A Coruña, 15 NOV 2026 - 11:27h.

El informático regresó al rural en 2012 para dar un nuevo impulso al negocio que su madre había iniciado con dos invernaderos en Cerceda, A Coruña

Sus conocimientos tecnológicos han sido fundamentales para modernizar la explotación, que combina huerta, vivero, ganadería y una plantación de castaños

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Durante años, Néstor Liñares tuvo claro que podía acabar siguiendo los pasos de su familia. Aunque estudió Informática y llegó a trabajar en A Coruña, había una idea que nunca terminaba de desaparecer: regresar a la aldea y continuar con el negocio que su madre había levantado desde cero. No fue una decisión improvisada ni una renuncia a su formación, confiesa a Informativos Telecinco. Al contrario, sus conocimientos informáticos terminarían convirtiéndose en una de las herramientas que permitirían hacer crecer la empresa familiar.

La historia de Horta da Lousa, en una pequeña aldea de Cerceda (A Coruña), es también la de una transformación empresarial entre generaciones. María Pardo puso en marcha el proyecto a finales de los años 80, cuando comenzó a cultivar en dos pequeños invernaderos y a vender sus productos en mercados locales, tiendas y restaurantes. Décadas después, su hijo se incorporó para profesionalizar la actividad, ampliar la producción y abrir nuevas líneas de negocio. Hoy trabajan sobre una superficie de 7.500 metros cuadrados y han convertido aquella iniciativa familiar en una explotación diversificada.

"Seguir el legado familiar siempre fue una idea que me rondaba en la cabeza", reconoce Néstor. Su incorporación no llegó por casualidad. Después de formarse en Informática y probar el trabajo por cuenta ajena, sus padres le plantearon la posibilidad de tomar el relevo y dar un nuevo impulso a la explotación. Vio en aquella propuesta una oportunidad de futuro, no miró atrás y le fue bien.

"Me parecía una opción de futuro viable", explica. Néstor valoró las posibilidades de desarrollar su propia actividad en el rural frente a las condiciones de un empleo por cuenta ajena y hoy celebra haber tomado, en 2012, la decisión de cambiar la oficina por los invernaderos.

De los ordenadores a una explotación de 7.500 metros cuadrados

Aunque su formación no quedó atrás cuando decidió volver al campo. De hecho, fue uno de los recursos que más le ayudaron en esta nueva etapa. Los conocimientos tecnológicos le permitieron afrontar la modernización del negocio sin tener que partir de cero a la hora de implantar herramientas de gestión.

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"Los conocimientos de informática me ayudaron a gestionar la empresa y, entre otras cosas, a no tener que empezar de cero a la hora de implantar los programas específicos o a llevar un control separado de los procesos", cuenta.

Con su incorporación y el apoyo de ayudas para nuevos agricultores y planes de mejora, Horta da Lousa pasó de trabajar 2.700 metros cuadrados a disponer de 7.500. La explotación incorporó invernaderos más eficientes, sistemas de control climático y riego automatizado. Una evolución que permitió avanzar hacia una producción más profesionalizada y ampliar su capacidad para atender a nuevos clientes.

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Pero el crecimiento no consistía únicamente en producir más. La familia también fue perfilando un modelo de negocio basado en la cercanía, la calidad y la eliminación de intermediarios. Durante sus primeros años, María se encargaba de recoger las hortalizas a primera hora y repartirlas directamente a los establecimientos. Los ingresos se reinvertían en ampliar las instalaciones y mejorar la producción.

Con el tiempo, llegaron a probar incluso la comercialización de grandes cantidades de lechuga en Mercamadrid. Sin embargo, comprobaron que competir por volumen reducía los márgenes y no permitía que la calidad de sus productos tuviese el reconocimiento que buscaban. Decidieron apostar por otro camino: clientes que valorasen la diferenciación y estuviesen dispuestos a pagar por ella.

Un vivero con 85 clientes por toda Galicia

La diversificación fue otra de las claves para consolidar el proyecto. Primero pusieron en marcha un vivero para producir sus propias plantas y reducir costes en la huerta. Después comenzaron a comercializarlas a tiendas de suministros agrícolas y productores profesionales.

Actualmente cuentan con 85 clientes repartidos por Galicia y ofrecen más de 150 variedades de plantas. Entre ellas figuran doce tipos de tomate (su producto estrella), once de pimientos y variedades tradicionales como la cebolla de Betanzos, cuya recogida mostraron en su cuenta de Instagram.

Su objetivo es combinar plantas híbridas de alta producción con otras variedades que forman parte de la tradición agrícola gallega. Entre sus apuestas está el Tomate Negro de Santiago, una variedad por la que velan en su vivero para que tenga continuidad y no se extinga.

La huerta, por su parte, está especializada en el tomate ecológico, aunque también cultivan cebollas, calabazas y grelos. Toda la producción cuenta con certificación ecológica del Craega. Una parte se destina al comedor de una empresa y otra a un distribuidor de hostelería del área metropolitana de A Coruña. Además, trabajan para ampliar su presencia en los comedores escolares de proximidad.

Vacas por tradición y ocho hectáreas de castaños

El proyecto familiar tiene también otras dos vertientes. La primera es una pequeña ganadería de seis vacas de Ternera Gallega Suprema. No es una actividad especialmente rentable por su reducido tamaño, pero tiene un valor sentimental para la familia: la abuela de Néstor quiere seguir teniendo vacas en casa y ellos mantienen esa tradición.

Los animales, además, ayudan a limpiar las fincas próximas a la explotación y su estiércol se aprovecha como compost para los cultivos.

La segunda apuesta está en los castaños. Han plantado ocho hectáreas y ya han comenzado a recoger algunas muestras de sus primeras cosechas. Esperan alcanzar una producción más significativa en 2027. La diversificación responde a una estrategia para no depender de una única actividad y reducir los riesgos de un sector condicionado por las enfermedades, las campañas y los cambios del mercado.

Inteligencia artificial para cultivar en el rural

La tecnología tiene, desde hace años, un papel destacado en Horta da Lousa. La explotación utiliza herramientas automatizadas para el riego y los tratamientos, además de equipos eléctricos que facilitan las tareas agrícolas. También cuenta con un programa de inteligencia artificial que analiza en tiempo real las condiciones del suelo, como la temperatura y la fertilidad, y sincroniza esa información con el sistema de riego.

Una manera de aprovechar la innovación para optimizar recursos y dedicar más tiempo a la producción y a la atención de los clientes. En ese sentido, la informática que Néstor estudió y ejerció antes de regresar a Cerceda sigue muy presente, aunque ahora su lugar de trabajo sea muy diferente.

A su lado están su madre y otras dos personas que trabajan durante todo el año, con refuerzos de hasta tres trabajadores más en los meses de mayor actividad. Entre todos mantienen vivo un proyecto que ha crecido sin perder su carácter familiar.

Néstor no se arrepiente de haber dejado su empleo como informático. Cuando le preguntan si volvería a trabajar delante de un ordenador, responde sin dudar que su sitio está en el campo, donde creció entre plantas, hortalizas y animales. Y aunque reconoce que sus conocimientos han ayudado a modernizar la empresa y hacerla más rentable, siempre cede su protagonismo a su madre: "A mi me lo dieron todo hecho", explica con humildad.

Eso sí, reconoce que no todos los negocios rurales tienen las mismas posibilidades y concluye su entrevista con una reflexión: "A veces, aunque estés enamorado del campo, tu negocio en el rural puede no ser viable por donde está situado, en nuestro caso se dieron unas circunstancias que lo hicieron funcionar".