Manuel Pimentel Almería, 27 NOV 2026 - 04:30h.

El paciente fue operado tras sufrir un accidente en Paraguay en 2015 en el que se fracturó gravemente la tibia izquierda y tuvo que ser operado

El Hospital Torrecárdenas tardó casi ocho meses en intervenir para limpiar la herida infectada, lo que derivó en una infección ósea crónica que le dejó secuelas permanente

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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sido condenado a indemnizar con más de 200.000 euros a un hombre que sufrió una infección ósea crónica y graves secuelas permanentes que le impiden ejercer su profesión habitual, después de que el Hospital Torrecárdenas de Almería retrasara casi ocho meses en realizarle una operación para tratar la infección tras una operación previa.

En una sentencia del 17 de noviembre de 2026, consultada por 'Informativos Telecinco', el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado el recurso del SAS y ha confirmado la indemnización de 150.136,49 euros que fijó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Almería. A esa cantidad se suman los intereses legales desde noviembre de 2017 y los intereses procesales. Con ellos, la cifra se estima en unos 240.000 euros, a falta de la liquidación definitiva.

Casi ocho meses hasta la operación

El paciente tenía 47 años cuando sufrió un accidente en Paraguay en julio de 2015, en el cual se fracturó gravemente la tibia izquierda y tuvo que ser operado. A su regreso a España, acudió en octubre de ese mismo año al Hospital Torrecárdenas. La herida seguía supurando y empeoraba pese al tratamiento con antibióticos.

La operación para limpiar la infección se realizó en junio de 2016, casi ocho meses después de que lo vieran por primera vez en el hospital. Este retraso provocó una infección crónica del hueso, conocida como osteomielitis, y dificultó que la fractura soldara correctamente. El paciente sufrió además atrofia muscular y artrosis de tobillo. Por las limitaciones que le dejaron esas secuelas, se le reconoció una incapacidad permanente total para su profesión habitual.

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La Justicia confirma que debieron operarlo antes

La sentencia dictada inicialmente por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Almería, el 5 de marzo de 2024, consideró acreditado que la actuación sanitaria no se ajustó a las exigencias de la buena práctica médica, al no haberse realizado un tratamiento quirúrgico precoz de la infección.

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La prueba pericial aportada por la representación del paciente, ejercida por el abogado Eduardo Forte Berrier, resultó determinante para acreditar que una intervención temprana habría permitido una evolución favorable y evitar las graves secuelas posteriores.

Pese a ello, el Servicio Andaluz de Salud recurrió la sentencia, defendiendo la corrección de la asistencia prestada. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado el recurso y confirmado la condena, imponiendo además las costas de la segunda instancia a la Administración sanitaria.

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Una reclamación que empezó en 2017

La reclamación administrativa fue presentada en noviembre de 2017 y desestimada por el Servicio Andaluz de Salud, lo que obligó al paciente a acudir a los tribunales.

La prolongada duración del procedimiento ha determinado que los intereses acumulados incrementen considerablemente la cantidad que finalmente deberá satisfacer el SAS, hasta alcanzar una cifra estimada de 240.000 euros.

"La resolución judicial supone un importante respaldo a los derechos de los pacientes frente a actuaciones sanitarias contrarias a la buena práctica médica y pone de manifiesto las graves consecuencias que puede ocasionar la falta de un tratamiento adecuado y oportuno de las infecciones postquirúrgicas", han indicado desde el bufete de abogados en una nota de prensa.