El cirujano permanece en prisión provisional acusado de abusar de ella sexualmente durante una intervención estética

El cirujano acusado de agredir a una paciente sedada en Murcia podría haber violado a otras dos mujeres

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El Laboratorio Territorial de Biología-ADN, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Valencia, confirma que los restos de semen hallados en las muestras vaginales y anales de una paciente intervenida quirúrgicamente en un hospital privado de Murcia corresponden al cirujano que la operó.

El médico, identificado como Diego. G. S., se encuentra en prisión provisional acusado de agredir sexualmente a la mujer mientras permanecía sedada tras someterse a una intervención estética.

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Los hechos tuvieron lugar en el hospital IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, donde el cirujano había alquilado un espacio para realizar la operación. La paciente había acudido al centro para someterse a un aumento de pecho en diciembre de 2025.

El documento, fechado a finales de octubre y emitido a petición del abogado de la presunta víctima, Raúl Pardo-Geijo, señala que se ha "detectado coincidencia con el perfil genético obtenido a partir de una muestra indubitada tomada" al cirujano.

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El análisis se llevó a cabo a solicitud de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Murcia, en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer lo ocurrido. De esta manera, los resultados de las pruebas biológicas apuntan a que los restos de semen encontrados en las muestras recogidas a la paciente pertenecen al médico acusado.

"La víctima se durmió en el quirófano fiándose del médico al que contrató y abrió los ojos sin saber lo que le habían hecho. Se enteró más tarde, por terceros, y desde aquel día ha soportado el escepticismo de muchos y sus propias preguntas sin contestar. Esa espera se ha acabado, pues la ciencia se ha pronunciado", ha explicado el abogado de la mujer, Raúl Pardo-Geijo.

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A estas pruebas se suma una grabación realizada por una enfermera durante la intervención. Según la información trasladada sobre el caso, la profesional decidió grabar al doctor tras observar movimientos pélvicos ntre las piernas de la paciente mientras la paciente permanecía sedada.

El cirujano plástico se encuentra actualmente en prisión provisional en la cárcel de Sangonera, donde permanece desde hace casi un año, mientras continúa la investigación judicial. Además, tras conocerse la noticia, otras tres mujeres más denunciaron al mismo facultativo por presulta violación.