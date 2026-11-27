Claudia Barraso 27 NOV 2026 - 18:22h.

La Audiencia de Granada ha confirmado la pena de un año de cárcel para el paciente que agredió a un médico

Una mujer consigue escapar para denunciar el maltrato y los abusos de su expareja que la tenía encerrada bajo llave en Málaga

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La Audiencia de Granada ha confirmado la sentencia que impuso al enfermo una pena de año de cárcel por unos hechos que ocurrieron en 2021. Se trata de un paciente que comenzó a atacar verbalmente al personal sanitario debido a que quería irse del centro sanitario.

Según ha confirmado el medio ‘Ideal’, en una de las habitaciones del Hospital Clínico del PTS había un paciente que quería irse y no paraba de lanzar expresiones procaces. El médico encargado de vigilar el estado del enfermo le dijo que tenía que esperar a “conocer los resultados de las pruebas” que le habían hecho.

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Sin embargo, el paciente empezó a ponerse más nervioso y a cargar contra todos los sanitarios. Iba semidesnudo y sangraba por un brazo porque se había arrancado la vía. La sentencia de la Audiencia de Granada recoge que “el paciente en todo momento observaba una actitud irascible e impertinente, dirigiéndose con palabras soeces y de iracundia el doctor y a la enfermera que se hallaba en la habitación, tales como ‘me vais a comer la polla’.

Así ocurrieron los hechos

Además, confirman que el paciente “se encaró con el denunciante para empujar a éste en la cabeza con su propia testa, al tiempo que en voz baja le decía ‘tu lo que quieres es que te pegue’. En marzo de 2026, la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Granada Plaza número cuatro condenó a un año de reclusión al inculpado, pero el encausado, que no acudió a la vista oral “tras varias suspensiones”, presentó un recurso ante la Audiencia que no ha prosperado.

En ese momento, defendió que no llegó a golpear al médico, solamente se limitó a juntar su frente con la del denunciante. “No existió acometimiento, sino un mero contacto físico sin ánimo de causar daño, no concurriendo tampoco los elementos del delito leve de maltrato de obra sin lesión, no existiendo ni siquiera forcejeo”.

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Se acercó, empujó al médico y le golpeó

El tribunal ha rechazado ahora esa versión que intenta exculpar al acusado de los hechos y ha concedido toda la credibilidad a las que ofrecieron testigos, empezando por la propia víctima. “Declara testigo que es médico en el PTS, siendo funcionario público. Que ese señor (el procesado) tuvo un altercado verbal con el declarante, que se acercó y empujó al declarante”.

Instantes después, el imputado salió al pasillo y se acercó a las enfermeras de manera amenazante “El médico se interpuso porque iba a agredirlas, iba con la mano levantada, le dio un manotazo y le quitó la mascarilla estando en aislamiento de covid. Con la cabeza le golpeó, pero no le causó lesión. El día previo ya había tenido problemas con el médico de planta y enfermeras”.