Se agota el tiempo: el oxígeno en el submarino Titán se acaba a las 13:08 hora española

El rescate imposible del Titán se le agota el tiempo. La falta de oxígeno -en el submarino no quedaría ya comida- si o ha habido una explosión o una rotura en la nave es el gran problema para una tripulación que lleva hora conviviendo con la certeza de que o son rescatados o morirán hoy. Terrible una expedición que ya sabían que podía costarles la vida. No queda mucho para la esperanza cuando se estima que el suministro de oxígeno en el Titán se agotará a las 6:08 a.m. (13.08 de España) del jueves.