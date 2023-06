Los ruidos cerca del Titanic siguen sin identificarse y el Titán continúa desaparecido: "Necesitamos esperanza"

Los ruidos que estudian los expertos fueron detectados hace más de 12 horas por una sonoboya , un dispositivo flotante equipado con hidrófonos para registrar el sonido bajo el agua, y parecían estar ocurriendo en intervalos de 30 minutos. Esto planteó la posibilidad de que alguien dentro de la embarcación estuviera haciendo una “ señal improvisada para ubicar el vehículo golpeando la parte metálica del casco desde el interior”, pero también podrían ser ruidos no relacionados con el submarino, recoge ' The New York Times '.

Los cinco tripulantes pueden perder la vida y no se sabe si se podrá llegar a ellos. El caso ha despertado gran consternación y las autoridades han abierto una investigación, tras revelarse varios datos que pueden tener gran peso. En las últimas horas ha trascendido que numerosos expertos advirtieron al CEO de OceanGate Expeditions, Stockton Rush, en 2018. En un escrito, le dijeron que estaba tomando un camino muy peligroso al no someterse a un proceso de certificación para sus sumergibles, informa 'CBC News'. En EEUU no hay una ley que exija que un sumergible esté certificado por algún organismo regulador. Los expertos aseguran que en la actualidad hay 10 submarinos en el mundo que pueden sumergirse a las profundidades del Titanic: y Titan es el único no certificado.