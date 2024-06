El Tribunal Supremo de Israel dictamina el fin de la exención militar para ultraortodoxos

El Tribunal Supremo de Israel ha sentenciado el martes que no existe ninguna base legal que permita que los ultraortodoxos se libren del servicio militar , en una sentencia con un relevante impacto social que pone en riesgo también la estabilidad política de la coalición de Gobierno, encabezada por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Los estudiantes de la 'yeshiva' se han librado de servir en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en virtud de una exención que expiró a finales de marzo . En una decisión unánime, los magistrados del Supremo han determinado que el Gobierno ya no puede evitar el reclutamiento, al igual que tampoco puede dar ayudas a este colectivo como sustitutivo al servicio militar.

La sentencia no establece una hoja de ruta sobre la que deba trabajar ahora el Ejecutivo de Netanyahu, ni tampoco estipula cuántos jóvenes ultraortodoxos necesita el Ejército, en un contexto de escalada bélica marcada desde octubre por la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. Actualmente, habría unos 67.000 potenciales reclutas dentro de este colectivo, según 'The Times of Israel'.