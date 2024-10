Elecciones en EEUU: Barack Obama reclama a los votantes negros votar a Kamala Harris

El discurso, que los periódicos estadounidenses destacan por su contundencia también incluyo" un apelo a los indecisos ¿Y estás pensando en no votar?" dijo Obama a su audiencia: “En parte me hace pensar, y me dirijo directamente a los hombres, porque no le sienta bien tener a una mujer como presidenta, y están pensando en otras alternativas”. Desde la tribuna apelando directamente a los presentes aseguró: “Las mujeres en nuestras vidas nos han estado apoyando todo este tiempo”.