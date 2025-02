Por suerte y según señalan los primeros informes, por el momento no se han tenido que lamentar víctimas ni ningún herido. No obstante, las autoridades recomiendan a los vecinos del barrio de Harlem que no salgan a la calle ya que se están produciendo grandes cortes de tráfico y que , tampoco, abran las ventanas de sus viviendas para así evitar que se cuele el humo denso del incendio.