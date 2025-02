El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes con que "estalle el infierno" en la Franja de Gaza y ha urgido a Israel a cancelar el acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, si éste no libera a "todos" los rehenes antes del próximo sábado, 15 de febrero.

"En lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado a las 12 en punto , creo que es un momento apropiado, yo diría, (...) y que estalle el infierno", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

"Yo diría que deberían ser devueltos a las 12 del sábado, y si no se devuelven, todos, no a cuentagotas, no a dos, uno, tres, cuatro y dos. Sábado a las 12 en punto, y después de eso, yo diría, se va a desatar el infierno", ha insistido.