Uno de los cuatro cuerpos entregados por Hamás , este jueves en una macabra ceremonia, no corresponde a la identidad proporcionada por el grupo islamista, según un reporte forense de Israel . Los restos que, según Hamás correspondían a Shiri Liberman, madre de los dos niños, Ariel y Kfir no coinciden con la mujer, de acuerdo con estos análisis científicos, según han informado este viernes las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). La información en vídeo del periodista Marcos Méndez.

"Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado", se explica en el comunicado.