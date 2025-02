Al ritmo de ‘Back to the Bone’, que en español viene a traducirse como ‘Malo hasta la médula’, y con un efusivo “Hi my friend!” (¡Hola amigo mío!), el mandatario argentino ha compartido un vídeo editado del momento en que se dirigía al dueño de SpaceX y Tesla, entre otras gigantes, para a continuación hacerle obsequio de nada más y nada menos que una flamante motosierra.