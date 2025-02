Los padres de Brian aparecen abriendo la puerta y responden que no saben dónde está la chica. Luego, acto seguido, le dicen al agente que no puede hablar con ellos ni su hijo sobre la situación y que, en lugar de esto, entregarían toda la información a su abogado, lo que dejó atónito a las autoridades. Ahora, los progenitores, han querido pronunciarse a través de su abogado para cargar contra la serie documental por ofrecer información "inexacta", según informa 'The Sun'.