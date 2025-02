Los vecinos de Überlingen no la han visto por aquí, ni siquiera de visita. "Solo la he visto en las papeletas electorales", dice una persona al ser preguntada. "Nunca he visto a la señora Weidel. Aquí no tiene su oficina para su campaña electoral". El asunto es polémico y las veces que se la preguntado a la propia Weidel por su residencia en el extranjero, no le hace ninguna gracia. "No, no. Si esa es la pregunta, no voy a continuar con la entrevista". Así de brusca zanja la conversación sobre un tema que no le interesa resaltar.