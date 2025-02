El anexo del decreto del Boletín Oficial dice que “el idiota no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo". El imbécil, por su parte, "no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias". Por último, "el débil mental profundo solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”.